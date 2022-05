Futbolista del PSG se negó a jugar un partido con una camiseta en contra de la homofobia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Idrissa Gana Gueye, mediocampista senegalés de París Saint Germain, rechazó colocarse la camiseta con los colores de la bandera de la comunidad LGBTI+ en el partido del sábado pasado, cuando el conjunto de París (y ya campeón de la Liga) visitó exitosamente (4-0) a Montpellier, en el estadio De la Mosson. La decisión del africano generó polémicas y reacciones en el país europeo.



Todos los jugadores de PSG, entre ellos Lionel Messi, Kylian Mbappé y Sergio Ramos, lucieron sus camisetas con los colores arcoíris en los números, con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra este martes, 17 de mayo. Sin embargo, hubo un jugador que no lo hizo.



Gueye, de 32 años y exfutbolista de Everton y Aston Villa de Inglaterra, siguió el partido desde la tribuna del estadio tras caerse de la convocatoria en la que en un primer momento figuraba. Según el diario francés Le Parisien, el motivo de no involucrarse a esta causa podría estar motivado “por sus convicciones religiosas”. Una negativa que “desconcertó y entristeció a varios compañeros en el viaje del PSG”.



El técnico argentino de París Saint Germain, Mauricio Pochettino, aseguró que el futbolista africano no tenía ningún problema físico y que no actuó en el partido por “un motivo personal”. En la temporada anterior, la Ligue 1 tuvo exactamente la misma iniciativa y Gueye tampoco actuó en esa jornada, indicando que su ausencia se debió a unos “problemas de estómago”. Sin embargo, esta vez, no había excusas.



Según apunta el diario Marca, la presidenta de la región de Île-de-France, en la que se encuentra la ciudad de París, Valérie Pécresse, lamentó la decisión del futbolista y pidió sanciones. “Los jugadores de un club de fútbol y los del PSG en particular, son figuras de identificación para nuestros jóvenes. Tienen el deber de dar ejemplo. ¡La negativa de Idrissa Gana Gueye a unirse a la lucha contra la homofobia no puede quedar sin sanción!”, sentenció.

También la asociación para la lucha contra la homofobia en el deporte Rouge Direct reclamó medidas contra el futbolista: “La homofobia no es una opinión sino un delito. La LFP (Liga) y el PSG deben pedir explicaciones a Gana Gueye y muy rápido. Y sancionarlo si es necesario”. El club, hasta el momento, no comunicó nada al respecto. Se verán cuáles son los próximos pasos.



En contacto con la agencia AFP, asimismo, las autoridades del PSG indicaron que están “completamente comprometidos en la lucha contra la homofobia y las discriminaciones. Nuestros jugadores llevaron con orgullo esa camiseta, las más grandes estrellas, expresando el compromiso del club”.