Fútbol femenino: así se juega la cuarta fecha, con todos los partidos fuera del Charrúa

Entre sábado y domingo se disputará la cuarta fecha del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino que se encuentra en su Primera Fase en busca de definir a los cinco equipo que luego lucharán por el título en la Zona Campeonato.

La particularidad de esta fecha es que todos los partidos serán fuera del Estadio Charrúa y cada equipo podrá ser local en su respectivo escenario, un hecho histórico y que se da por primera vez en los 25 años del fútbol femenino.



Cabe recordar que desde el pasado fin de semana está permitido el ingreso de 100 personas por equipo que serán ingresadas en las listas que cada institución deberá presentar previo a los juegos.



Más allá de que actualmente el torneo cuenta con cuatro líderes, porque Nacional, Peñarol, Fénix y Liverpool tienen siete puntos, las miradas se las lleva el clásico entre Danubio y Defensor Sporting.

fecha 4 Así se disputará una nueva jornada:

SÁBADO 9 DE OCTUBRE:



- Peñarol vs. Náutico (16:00 hs.) - Campeón del Siglo



DOMINGO 10 DE OCTUBRE:



- Fénix vs. Nacional (09:00 hs.) - Parque Capurro

- Liverpool vs. River Plate (15:30 hs.) - Belvedere

- Racing vs. Atenas (16:00 hs.) - Parque Roberto

- Danubio vs. Defensor Sporting (16:30 hs.) - Jardines del Hipódromo