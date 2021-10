Danubio estrenó el Centro de Entrenamiento: primer espacio exclusivo para planteles de fútbol femenino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol femenino crece y en ese constante cambio es clave el aporte que puedan hacer los clubes. Es innegable que hoy cada vez más equipos que solemos ver en fútbol masculino cuentan también con su equipo femenino, pero más allá de ello, la necesidad del apoyo es innegable.

Danubio mostró un interesante avance en los últimos días con la inauguración del Centro de Entrenamiento Técnico que se trata del primer espacio exclusivo para uso de sus planteles femeninos.

En estos momentos, elenco franjeado cuenta con su escuelita de fútbol femenino, pero además con categorías Sub 11 y Sub 13 jugando en AUFI y Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División en AUF, lo que significa una gran cantidad de futbolistas.



Matías García, entrenador de Primera División y coordinador femenino, le expresó a Ovacion cómo surgió esta propuesta que está acompañada de un interesante premio que Conmebol le otorgó al elenco franjeado: "a través de Karen Layoya, quien hoy es presidenta del futbol femenino, y Karina Méndez, que la acompañó, se encabezó el proyecto para poder presentar la propuesta a Conmebol y así participar por el fondo que había de 10 mil dólares y se presentaron directamente con lo que es el proyecto Danubio que va desde la escuelita a Primera Division".



Lo cierto es que a pesar de tener que haber superado diferentes instancias, Danubio fue premiado ya que Conmebol escogió su proyecto para financiar y con ese dinero es que se reacondicionó un espacio en la sede. Se limpió, se acomodó, se dejó en condiciones y luego se puso una alfombra de césped sintético y unas paredes cognitivas que son el puntapié de este espacio que sigue en crecimiento".

El pasado 25 de setiembre se inauguró el CET, nuestro nuevo centro de entrenamiento técnico, que será base fundamental de todas nuestras categorías femeninas.



Agradecemos a @EvolucionCSF y a quienes con su esfuerzo ayudaron a cumplir este sueño.



¡Salud familia danubiana! pic.twitter.com/b9uPH7kbGA — Danubio Femenino (@DanubioFemenino) October 6, 2021

García remarca el hecho de que está en crecimiento teniendo en cuenta que "actualmente están a disposición rifas para seguir creciendo porque 10 mil dólares es un montón, pero a su vez es poco entonces ya se invirtió y ahora es un espacio que es exclusivo del femenino y lo pueden usar todas la categorías. Su primer lugar fijo dentro del club".



De todas maneras, no descarta que "en el caso de que más adelante se quiera prestar a otras disciplinas, se verá y resolverá". La idea también es que la escuelita franjeada pueda desarrollarse ahí porque "funcionaba en la Plaza de Deportes N°5 y los días de lluvia se suspendía la práctica o tenían que ir a un fútbol 5 y los padres pagan una cuota y si además tienen que pagar la cancha, como que no correspondía".



Este espacio que cuenta "con dimensiones un poco mas grandes que una cancha de fútbol 5" está a la espera de lo arcos que llegarán en breve y también la colocación de un aro de básquetbol para poder hacer distintos ejercicios como la presencia de algunas herramientas para hacer trabajos físicos. A su vez, también se reacondicionaron lo vestuarios aunque, por protocolo, las duchas no se pueden utilizar.

Más allá del desarrollo de las categorías juveniles, también será importante para Primera División que contará con un lugar para entrenar los días de lluvia y también poder hacer otro tipo de trabajos cuando les toque hacer regenerativo que antes se desarrollaba en el gimnasio del Complejo Del Campo.



García destacó, como suele ocurrir según él cuenta, la presencia de protagonistas de distintas ramas del club en esta inauguración ya que "vos podías ver gente del running, del básquetbol, dirigentes o incluso futbolistas de Primera División" como fue el caso de Sergio Rodríguez, Esteban Conde y Ribair Rodríguez que estuvieron presentes.



De esta forma, Danubio se prepara para una nueva presentación el próximo fin de semana donde tendrá un duelo más que especial porque se medirá en el clásico a Defensor Sporting.



Más allá de que siempre es un choque distinto, en esta ocasión contará con el condimento agregado de que será en Jardines del Hipódromo y con público en las tribunas.