La Fiorentina de Lucas Torreira ganó en la hora y está en semifinales de Copa Italia

SIAMO IN SEMIFINALE!

Partita spettacolare di tutta la squadra.

Questa squadra è forte e unita, non si arrende mai e lascia tutto in ogni palla.

Orgoglioso dei miei compagni di squadra e dei nostri tifosi che si fanno sentire sempre.

ANDIAMO! NOI SEGUIAMO!#ForzaViola #LT18🇺🇾⚽️💜 pic.twitter.com/BWpoL97T4r