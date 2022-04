Finalmente solo serán tres los partidos con VAR por la novena fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que sí, que no... Las idas y vueltas en la AUF son moneda corriente y la utilización del VAR en la fecha 9 del Torneo Apertura es una más. Primero se anunció que la herramienta se utilizaría en cinco partidos, luego se dijo que no podría ser, más tarde se ratificó que sí y finalmente estará presente solo en tres.

La Mesa Ejecutiva, a través de un comunicado, confirmó que el VAR se utilizará en los siguientes encuentros:

- Danubio vs. Boston River (viernes)

- Defensor Sporting vs. Fénix (viernes)

- Deportivo Maldonado vs. Plaza Colonia (domingo)

Por lo tanto, una vez más los dos partidos de los equipos grandes no tendrán VAR:

- Cerrito vs. Peñarol (sábado)

- Nacional vs. River Plate (domingo)