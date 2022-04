Así se jugará la novena fecha del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El próximo viernes 15 de abril dará comienzo la novena fecha del Torneo Apertura con duelos que realmente destacan por lo que se juegan varias instituciones a esta altura del certamen.

El sábado, saldrá a la cancha Peñarol. El equipo de Mauricio Larriera visitará a Cerrito en el Estadio Centenario y buscará alcanzar una nueva victoria para no perder pie en el cierre.

Mientras que el domingo habrá dos encuentros que destacan porque a primera hora juega el líder, Deportivo Maldonado, ante Plaza Colonia luego lo hará un necesitado Nacional frente al escolta del fernandino: River Plate.

Así se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura:

Viernes 15 de abril:



- Danubio vs. Boston River (16:00) - Estadio Jardines del Hipódromo



- Defensor Sporting vs. Fénix (20:15) - Estadio Luis Franzini.

Sábado 16 de abril:



- Liverpool vs. Montevideo City Torque (13:30) - Belvedere



- Albion vs. Cerro Largo (16:00) - Parque Saroldi



- Cerrito vs. Peñarol (19:00) - Estadio Centenario