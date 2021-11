Fede Valverde volvió a las canchas tras su lesión y el Real Madrid se llevó los tres puntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

36 días después de sufrir un esguince en la rodilla izquierda en el clásico ante Barcelona, Fede Valverde volvió a aparecer en el banco del Real Madrid. El Pajarito ingresó en el minuto 72 por Marco Asensio con el duelo 1-1 ante Sevilla y completó 22' en cancha. Con este triunfo el merengue lidera la tabla, a cuatro lo escolta el Atlético de Madrid.

Para su segunda etapa en el club, el técnico apostó por el uruguayo como una de sus piezas clave en su centro del campo. Titular en diez de los 12 encuentros del inicio de temporada hasta el infortunio frente al Barcelona. De ellos, solo se perdió 172 minutos y participó en todos. Ancelotti aseguró en una de sus primeras ruedas de prensa que el fútbol ha cambiado mucho desde que en 2015 se pusiera fin a su primera etapa, recordada especialmente por la consecución de la ansiada décima Champions. Y en este cambio, con futbolistas de más físico y ritmo, encaja a la perfección Valverde. En el recuerdo aquella frase de “voy a correr hasta que me revienten las piernas” tras dejar el terreno de juego al borde del desmayo por el esfuerzo.



En su ausencia, Ancelotti, no muy aficionado a las rotaciones hasta el momento, ha confiado en el tridente de oro Casemiro-Kroos-Modric, con este último viviendo una eterna juventud a sus 36 años. Valverde, con 13 años menos, es un futbolista diferente y totalmente necesario. Más aun cuando al Real Madrid le esperan seis compromisos en menos de un mes, con rivales de entidad como Athletic Club, en dos ocasiones, Real Sociedad, Atlético de Madrid e Inter de Milán; encuentros contra equipos de la parte alta de una Liga Santander muy apretada.



No solo Ancelotti echó de menos a Valverde, también la afición madridista, que le dedicó una calurosa ovación cuando salió a calentar y también al entrar al terreno de juego.



El partido

El francés Karim Benzema puso el 1-1 en el minuto 32 al aprovechar un error de Bono, quien no acertó a despejar un disparo lejano del brasileño Éder Militao y, tras tocar en el palo, el balón se quedó suelto en el área pequeña.



El segundo llegó de la mano del brasileño Vinicius Junior quien estaba teniendo un partido gris, marcado bien por el argentino Montiel, hasta que en el minuto 86 realizó una jugada individual que culminó con un potente disparo lejano ante el que nada pudo hacer el guardameta Bono. Fue un gol que llegó a última hora después de que los locales tuvieran hasta tres ocasiones para culminar la remontada del tanto tempranero de Rafa Mir en el minuto 12.



El belga Thibaut Courtois salvó el empate parando un remate de cabeza abajo del danés Thomas Delaney en el tercer minuto de añadido.