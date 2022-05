Fede Valverde: qué opina de su nuevo apodo, Mbappé, cómo recuperó la titularidad y qué daría por ganar la Champions

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde tendrá este sábado (16:00) la posibilidad de disputar su primera final de Champions League. El volante uruguayo ya ganó el Mundial de Clubes con Real Madrid, pero increíblemente nunca se pudo hacer con el título continental que va a buscar este fin de semana ante Liverpool.

El mediocampista que integra la lista de convocados de Diego Alonso para los próximos amistosos dio una entrevista en la previa de la definición del torneo donde habló sobre varios temas.

Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, fue la propia final y admitió que se siente "un poquito nervioso" porque "es parte del fútbol, que los jugadores tengamos esos nervios, y más yo, que voy a jugar una final de Champions".

"A mí los nervios me ayudan a estar concentrado en el partido, a enfocarme en cada jugada, a estar alerta. Bienvenidos sean esos nervios, son parte del fútbol. Y para mí es beneficioso", confesó.

"El Liverpool es un gran equipo, es ejemplar y admirable para el fútbol de todo el mundo. Tiene muy buenos jugadores y está muy bien trabajado. Físicamente están muy bien, cuando no van ganando, que es algo que sucede muy pocas veces, siempre siguen intentándolo hasta que empatan, y luego siempre se ponen por delante… Se merecen estar en la final", recalco Valverde sobre su rival.

Aunque no dejó de lado que "ellos van a tener fuerzas para la final del sábado y nosotros tenemos que estar bien enfocados de cabeza, concentrados, estar a disposición del compañero y del equipo para dar lo mejor. Y aunque estemos cansados, hay que seguir intentándolo, seguir luchando".



Sobre su entrega también se expresó y admitió que se trata de "mis valores dentro de la cancha: no dar una pelota por vencida, siempre estar a disposición de todo el equipo aunque esté cansado, ayudar al compañero" y lo que lo puede ayudar a conseguir una de sus metas: "acabar siendo un referente en el Madrid y con Uruguay".

En la previa a la final, Real Madrid fue noticia en todo el mundo por cómo rechazó Kylian Mbappé sumarse al elenco español. Horas más tarde de la renovación del francés, Valverde publicó en sus redes que "ser del Madrid es un privilegio que no todos pueden tener", ¿iba dirigido para él?

"No, no. Cada uno lo interpreta como quiere. Yo manejo mis redes sociales para que la gente se informe y habló del Real Madrid, hablo de mí y de mi equipo. Los que quieran interpretar otras cosas, allá ellos. Sabemos la clase de jugador que es Mbappé, sabemos lo que brinda, lo que le da a su equipo, es un jugador espectacular. Pero nosotros estamos pensando solo en ganar la final del sábado, en sumar otro título para el Real Madrid. De Mbappé, prefiero no comentar más", indicó Valverde.

Fin de una temporada increíble 🤍



Ser del madrid es un privilegio que no todos pueden tener



Gracias afición, aún queda lo mejor 🙏🏼 pic.twitter.com/vs1QTAgxha — Fede Valverde (@fedeevalverde) May 21, 2022

La dedicación, el esfuerzo y también la originalidad de Diego Alonso llevaron a que su apodo cambie. Dejó de ser el Pajarito y ahora es el Halcón:¿qué le significó? "Hemos cambiado por completo. Por lo menos, da un poco más de miedo", afirma Valverde entre risas.



"Es lindo escuchar que los entrenadores que has tenido o que tienes hablan bien de ti, te llena de orgullo y de motivación para seguir trabajando bien, para seguir esforzándote y consolidándote donde estés, que en mi caso es el Madrid y la selección. Es bonito escuchar esas palabras", añadió.

Valverde lucha por un lugar como titular en la final ante Liverpool y más allá de que en los últimos juegos importantes ha ido desde el arranque fue algo que se tuvo que ganar con esfuerzo: "A veces es muy duro cuando quieres jugar y no lo haces, cuando quieres más minutos y no los consigues… Yo soy joven y quiero jugar, y si no pasa, lo pasas mal. Pero ahí es cuando hay que asentar la cabeza, trabajar más, entrenarte bien, descansar bien, alimentarte bien, ponerte esa meta de volver al once. Eso es lo fundamental".



¿Qué hizo para que eso cambie? "Hoy por hoy soy más maduro, no solo en lo futbolístico, también en lo personal, que siempre es esencial para un jugador de fútbol. En casa cuido más la alimentación, el descanso, trabajo bien la cabeza, tengo más tranquilidad a la hora de afrontar situaciones que pueden estar muy bien, pero también otras que son malas. Hay que estar tranquilo, y yo he trabajado bastante para que todo eso se una, que todo sea una cadena que vaya hacia el mismo lado, que vaya bien. Todo eso me benefició bastante, gracias a eso estoy donde estoy".

La confianza ayuda mucho en ese sentido y también para animarse a más, entre ello, hacer gala de su remate de media distancia: "(Ancelotti) Me lo ha pedido mucho, bastante. Y desde hace bastante tiempo. Creo que ahora lo estoy puliendo bastante. En la selección de Uruguay he tenido mucho protagonismo últimamente en ese sentido y eso me ha dado confianza para venir al Madrid y demostrar que es una de mis mayores cualidades. Tengo que demostrarlo. Ojalá pueda brindar un golito en la final. Sería muy bonito".



Y un "golito", como lo definió Valverde, podría darle la Champions al Madrid y la pregunta fue concreta: ¿qué daría Federico Valverde por ganarla? "Muchísimas cosas… Todo, creo. Es un trofeo único para cualquier jugador del mundo. Estoy dispuesto a dar muchísimas cosas. Menos a mi hijo… Capaz que a mi mujer sí la doy (se ríe). ¡No, no, es broma! Pero daría muchas cosas, no todos los días se puede conseguir jugar una final. Ojalá podamos levantar el título".