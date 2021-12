Favio, otro hijo de una exestrella de Nacional que se prepara para jugar en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A comienzos de 2018 Peñarol incorporó, entre tantos, a dos futbolistas que tenían una historia muy particular: Giovanni González y Agustín Canobbio. El primero procedía de River Plate y el segundo de Fénix. Lo especial de la situación era que ambos eran hijos de exgoleadores de Nacional: Juan González y Osvaldo Canobbio, que formaban la delantera tricolor en la década de 1990.

Por méritos propios, ambos brillaron en el aurinegro, en el cual hoy continúan haciendo un tándem importante por la banda derecha. Ahora resulta que hay otro hijo de una exestrella del tradicional rival que juega en Peñarol, aunque en su caso todavía en las divisiones formativas preparándose para llegar al equipo principal.

Se trata de Favio O'Neill, que hace 18 años nació en Montevideo mientras su padre quemaba su última etapa como futbolista en Nacional. "Más allá de los colores, a mi viejo gracias a Dios lo respetan mucho. Yo estuve muchos años en Fénix, me fui para España, pero allá no podía jugar por un año y decidí venir para Uruguay, para estar más tranquilo con mi familia. A través de mis agentes, los hermanos Melgarejo que trabajan en conjunto con el Chino Lasalvia, me hablaron de la chance de estar en Peñarol y no dudé. Enseguida dije que sí y me puse a entrenar", cuenta el hijo de Fabián.

En declaraciones al sitio partidario Padre y Decano, Favio dio más detalles de su juego: "Soy volante mixto, juego tanto de 8 como de doble 5. Me caracterizo mucho por el físico; mido 1.86 y en la mitad de la cancha no hay muchos que midan eso. Muchos me resaltan por la pegada y los pases largos".

Fabián O'Neill fue un exquisito jugador, dueño de una gran técnica, muy desfachatado, que brilló apenas irrumpió en el equipo principal de Nacional en 1992 y jugó muchos años en el fútbol italiano. Fue ídolo de Cagliari e incluso llegó a jugar en Juventus en la época de Zinedine Zidane, quien alguna vez en un vestuario con uruguayos confesó que técnicamente el oriundo de Paso de los Toros era mejor que él. Disputó el Mundial de Japón y Corea 2002.

Favio nunca vio jugar a su padre, porque nació justamente el año en que él se retiró: 2003. "Mi viejo es muy respetado por todos los equipos, él no tiene ningún inconveniente con nada, así es como es él. Me dijo que no pasaba nada, que yo haga lo que sienta que me iba a ir bien y que él nunca iba a decidir por mí. Hoy por hoy estoy en Peñarol y soy feliz".

El muchacho contó que bromea mucho con su padre. "Le muestro videos de entrenamientos, un caño que otro y le digo ‘Pa, mirá, voy a ser mejor que vos’. Cosas así y nos reímos. Él tampoco es mucho de aconsejar y yo lo respeto".