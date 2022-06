El "fantasma" de Maradona apareció de nuevo: ahora en la tribuna de Gimnasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Armando Maradona no murió o, al menos, eso quieren creer algunos hinchas que no para de ver al 10 argentino por todos lados. Esta vez, "apareció" en la tribuna de Gimnasia y Esgrima de La Plata en la victoria por 2 a 0 ante Patronato.

Según las redes, Maradona "apareció" en las imágenes del partido: lucía una gorra y campera azul y parecía querer camuflarse entre los asistentes.

Mientras algunos miran la situación con escepticismo, otros opinan que es solo una persona con la fisionomía similar, mientras que otros aseguran que el "10" está vivo o que se está manifestando en las tribunas.

La aparición anterior

Hace algunos días una foto de Lionel Messi publicada por la fotógrafa española Sara Aribó en su cuenta de Twitter se viralizó.

La reportera gráfica quería ubicar a una chica que aparecía con los brazos levantados, pero los usuarios de la red social empezaron a comentar un curioso hallazgo: "Diego Maradona con un gorro de Ferrari y una campera Adidas".

En dialogo con La Nación, la reportera gráfica manifestó su sorpresa por la viralización de su contenido, que de la noche a la mañana tomó una popularidad inesperada. “Al principio estaba super sorprendida. Cuando lo publiqué en Twitter ya era de noche en Barcelona y cuando me levanté, agarré el celular y tenía como 5000 mil notificaciones, no entendía nada. Empecé a ver los comentarios y alguien vio a Maradona, por dentro me dije: ‘Pero no puede ser’, le hice zoom a la imagen y vi al hombre de la gorra”, señaló.