Evra, quien tuvo un cruce con Suárez por dichos racistas, fue condenado por insultos homófobos

Con información de AFP

Un tribunal de París condenó este jueves al excapitán de la selección francesa de fútbol Patrice Evra a una multa de 1.000 euros (1.075 dólares) por realizar declaraciones homófobas en 2019 en una crítica al club parisino PSG.

Evra también es recordado por su cruce y la denuncia a Luis Suárez en 2011, durante un partido de la Premier League, cuando los protagonistas eran futbolistas del Manchester United y el Liverpool, respectivamente. Aquel fue el famoso episodio el francés denunció insultos racistas por parte del uruguayo, que recibió ocho fechas de pena.

En esta oportunidad el denunciado fue el francés tras sus dichos en 2019 en un video difundido en las redes sociales tras una victoria del Manchester United contra el PSG. "París, sois todos unos maricas, sois todos unos maricas... Aquí son los hombres los que hablan".

Las asociaciones Mousse y Stop Homophobie presentaron una denuncia por "injurias públicas contra un grupo de personas por su orientación sexual", aunque la justicia lo juzgó finalmente por "injurias no públicas".

Por estos hechos, el exfutbolista de 41 años fue condenado a la multa de 1.000 euros, así como a abonar 1.613 dólares por daños y perjuicios a las dos asociaciones y 1.000 euros más a cada una por las costas.

Para el abogado de las asociaciones, Étienne Deshoulières, "las palabras homófobas de una personalidad como Patrice Evra, alimentan el odio y la violencia contra las personas LGTB".

"Sobre todo en países donde la homosexualidad está castigada penalmente, como en Senegal, su país de origen", agregó el letrado en un comunicado.

El abogado de Patrice Evra no quiso comentar por el momento la decisión, a la espera de hablar con su cliente, que reside actualmente en Dubái.

