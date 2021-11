El escándalo de racismo que involucra a Nacional en la Copa Libertadores femenina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La eliminación de Nacional en las semifinales de la Copa Libertadores femenina dejó como saldo graves denuncias de racismo de las jugadoras de Corinthians, que venció al equipo tricolor por 8 a 0, y también de Deportivo Cali, que había sido rival de las uruguayas en los cuartos de final.

Todo comenzó luego del sexto gol del Timao anotado por Adriana de penal. Según denuncia en sus redes sociales el club paulista, la jugadora “fue llamada ‘macaca’ por una adversaria. Lamentable”.

Ese hecho generó un entredicho entre las protagonistas con un tumulto y algunos intercambios más en pleno partido, pero Valeria Colman, capitana de Nacional, hizo el correspondiente pedido de disculpas luego del encuentro y dio la cara por todo el plantel tricolor.

“Si alguna jugadora de Corinthians se sintió discriminada no era la intención de ninguna de mis compañeras”, dijo la futbolista uruguaya apenas finalizado el juego de las semifinales de la Copa Libertadores femenina.

Pero el tema no quedó ahí porque Adriana fue entrevistada también por la televisión luego del partido y lamentó ese episodio contando que jamás había vivido un hecho así en un campo de juego, pero aclaró que espera que ese hecho sirva para que el rival (Nacional) tenga una reflexión.

Tras lo sucedido y en pleno partido, en el festejo del octavo gol de Corinthians, las jugadoras celebraron con el puño levantado en señal de protesta contra el racismo más allá de que Adriana reconoció no haber escuchado el insulto pero dijo ser advertida por sus compañeras.

Festejo de un gol de Corinthians en señal de protesta contra el racismo. Foto: EFE.

Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol se expresó y comunicó en una nota que “la CBF repudia el caso de racismo sufrido por la atacante Adriana en el partido entre Corinthians (BRA) y Nacional (URU) por semifinales de la Liberadores femenina. "Es inadmisible que escenas como esa aún sean realidad en nuestra sociedad. Fuerza Adriana", agregó el comunicado.

A CBF repudia o caso de racismo sofrido pela atacante Adriana no jogo entre Corinthians x Nacional (URU), pela semifinal da Libertadores Feminina. É inadmissível que cenas como essa ainda sejam realidade na nossa sociedade. Força, Adriana! #DigaNãoAoRacismo #TodosIguais pic.twitter.com/UN762GP4Iv — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 17, 2021

Corinthians también divulgó una nota para repudiar el acto de racismo y anunciar que apoyará jurídicamente a la jugadora en cualquier denuncia que pretenda presentar. El club más popular de Sao Paulo dijo que tuvo conocimiento de la "injuria racial" por el relato de las propias jugadores del club y que lo "repudia vehementemente".

"El club se solidariza con Adriana y con las demás jugadoras y, de inmediato, les ofrece todo el apoyo necesario. La delegación femenina contará con todo el soporte jurídico necesario para la investigación necesaria y la punición contundente de este acto inaceptable", aseguró en su nota el segundo club más popular de Brasil.

Otros clubes femeninos brasileños, como Sao Paulo e Internacional de Porto Alegre, también divulgaron notas para repudiar el insulto racista y manifestar solidaridad a Adriana.

"Estamos contigo Adriana. Inadmisible que veamos casos de racismo, y no sólo en el fútbol, todos los días", afirmó el Sao Paulo Femenino.

De acuerdo con el tricolor paulista, en una sociedad racista no es suficiente con no ser racistas sino que es necesario ser antirracista.

Deportivo Cali en la Copa Libertadores femenina. Foto: EFE.

Pero también Deportivo Cali, que fue rival de Nacional en los cuartos de final del certamen que se disputó en Paraguay salió al cruce de lo acontecido y denunció que sus jugadoras fueron víctimas de "discriminación" y "racismo" en el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores que perdieron con Nacional.

"Desde Deportivo Cali alzamos nuestra voz contra la discriminación y el racismo que vivió nuestro equipo en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina", escribió el club colombiano en su cuenta de Twitter.

Desde Deportivo Cali alzamos nuestra voz contra la discriminación y el racismo que vivió nuestro equipo en los cuartos de final de la Copa @LibertadoresFEM.



Misma situación que vivió @SCCPFutFeminino en la semifinal.



Estamos orgullosos de nuestras raíces. #NoAlRacismo ✊ pic.twitter.com/WCsP8CgCbo — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) November 17, 2021

En esa red social, el conjunto 'Azucarero', actual campeón de la liga colombiana, manifestó que fue la "misma situación que vivió Corinthians en la semifinal" y agregó: "Estamos orgullosos de nuestras raíces".

De momento, Nacional no se ha expresado públicamente al respecto mientras el plantel se apronta para jugar el partido por el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina frente a Ferroviária de Brasil este jueves a la hora 17:30.