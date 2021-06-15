Jorge Bava es el nuevo DT porque tiene el perfil Negriazul

LIVERPOOL

Gustavo Ferrín y José Luis Palma apuestan por el arquero como nuevo conductor del plantel principal porque impera una metodología de trabajo.

edward piñón

La mañana del sábado 12 de junio, Jorge Bava escucha con atención el ofrecimiento que le realiza su director deportivo, Gustavo Ferrín. José Luis Palma, el presidente, ya sabía, que la solución al inesperado problema que se presentó en Liverpool en la quinta fecha del Torneo Apertura, era la de darle continuidad a una filosofía institucional. La de sostener un proyecto de trabajo con una pieza que tiene claro cuál es la línea que ordena el club.

Y Bava, que se toma 24 horas para analizar el ofrecimiento. Lo acepta. Entonces, resuelve colgar los guantes. Un poco antes de lo que estaba conversado, porque tras su retorno al club había quedado definido que a final de temporada le ponía fin a su carrera como futbolista. Eso ocurrirá mañana en Colonia.

A partir de ahí se convertirá en el nuevo entrenador de Liverpool, para sustituir la vacante que dejará Marcelo Méndez, quien se va al fútbol mexicano.

Gustavo Ferrín. Foto: Archivo El País.

Ferrín, en diálogo con Ovación, confirmó que la decisión se adoptó sobre el convencimiento que existe de que el club no puede apartarse de una línea de trabajo. “Bava está entrenando todos los días, sabe lo que el club requiere. Que hay protocolos de trabajo aceptados por la institución. Que existe una metodología y un perfil de club. Jorge tiene claro que dentro de las condiciones que existen para ser el técnico está el hecho de seguir en la línea actual. Puede matizar la filosofía futbolística, pero no puede salirse del camino por el cual se avanza y hacer cambios rotundos”.

Este código de conducción, escrito por Ferrín y avalado por Palma, es lo que entre otras cosas le ha permitido a Liverpool sostener con el paso del tiempo y pese a las diferentes conducciones técnicas en su primer equipo una identidad clara.

Bava asume el control de un equipo bien trabajado, formado desde las raíces y con una idea bien aceitada.

Desde hace años todos respetan la metodología de ascenso de futbolistas, del propósito de su formación. Es un proyecto que se posiciona por encima del técnico que trabaja en el primer equipo y que se respeta en todas las divisionales juveniles.

“Acá hay un mapa de cómo es la proyección de los futbolistas en cada puesto. Hay un trabajo minucioso y programado”, explicó Ferrín para resaltar que nadie está por encima de lo que busca el club.

Por esa razón, entonces, en lugar de dejarse llevar por la tentación de salir al mercado para traer a un entrenador de renombre o de experiencia en Primera, lo que se hizo fue apostar por un hombre que tiene el perfil Negriazul. Con un ascenso que se da de forma natural y sobre el que se piensa que minimiza las posibilidades de cometer errores.

