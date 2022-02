Entradas para Uruguay vs. Perú comenzarán a venderse en los primeros días de marzo: mirá los precios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las entradas para el partido entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias, que puede significar la clasificación de la Celeste al Mundial de Catar 2022, se comenzarán a comercializar en los primeros días de marzo. Se espera que en las próximas horas la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dé a conocer los detalles de venta.

De todos modos, tal cual adelantó Ovación a comienzos de febrero, tendrán un pequeño aumento. Pese a ello, la AUF busca cuidar el precio para que el Centenerio esté colmado de punta a punta para alentar a la selección.

Las entradas tendrán un aumento de entre el 20% y 25%, dependiendo la tribuna, respecto al último choque con Venezuela. En esa oportunidad, los tickets tuvieron un costo de 490 pesos Ámsterdam y Colombes, 690 Olímpica general, 890 Olímpica primer anillo, 1.190 América general y 1.590 América primer anillo.



Con el aumento, quedarían en: 590 pesos Ámsterdam y Colombes, 890 Olímpica general, 1.150 Olímpica primer anillo, 990 platea América, 1.590 América general y 2.150 América primer anillo.



Los que tengan tarjeta del Brou, podrán sacar sus entradas con descuento.



Los hinchas peruanos tendrán 1.800 entradas a disposición a un costo de US$ 300. Esto ya despertó quejas de los fanáticos incaicos. De cualquier manera, en la AUF entienden que esos boletos se agotarán.

Todos los mayores de 12 años que ingresen al estadio deberán presentar el certificado de vacunación contra el coronavirus impreso o a través de la app CoronavirusUY. Los menores de hasta 5 años inclusive, tendrán libre acceso a todas las localidades del Centenario.



Las entradas se venderán en los locales de Abitab y de forma online a través de su web. En las próximas horas, AUF hará oficial los detalles de los precios y anunciará también a partir de cuándo se comenzarán a comercializar los boletos.



El partido ante Perú puede significar la clasificación al Campeonato del Mundo si la Celeste gana y Chile no triunfa en Brasil. De lo contario Uruguay, que hoy está en cuarto en la tabla y en zona de clasificación directa, deberá ir a buscar la clasificación en la última jornada visitando a la selección trasandina.



Las dos últimas fechas de Eliminatorias, el 24 y 29 de marzo, se jugarán con todos los partidos en forma simultánea desde las 20.30 horas.

Lo que queda

FECHA 17



Uruguay vs. Perú en el Estadio Centenario.

Colombia vs. Bolivia en El Campín de Bogotá.

Brasil vs. Chile en el Estadio Maracaná.

Paraguay vs. Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco.



FECHA 18



Chile vs. Uruguay en el Estadio Nacional de Chile

Perú vs. Paraguay en el Estadio Nacional del Perú.

Ecuador vs. Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Venezuela vs. Colombia en el Polideportivo de Pueblo Nuevo.