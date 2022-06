El emocionante relato que busca tentar a Luis Suárez con River: "El fútbol argentino te está esperando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Matías Barzola es periodista deportivo en Argentina. Trabaja para Cadena 3 y FM Popular de Córdoba y suele llamar la atención con sus editoriales en la previa de sus relatos en el fútbol de la vecina orilla y esta vez no fue la excepción.

El relator comenzó su transmisión en el juego entre Colón y River Plate con mensaje tan claro como emotivo para Luis Suárez al que busca convencer para que vaya a jugar al fútbol argentino.

Confesó no ser hincha de River, pero sí fanático de lo relacionado a Uruguay, así como también ilusionado de ver al Pistolero en el fútbol argentino por lo que significaría.

"Vas a ir a Mar del Plata y la dirigencia de Aldosivi te va a regalar una plaqueta, después te van a cagar a patadas, pero eso a vos te encanta. Y Godoy Cruz te regalará una camiseta y en el Kempes te van a gritar 'Uruguayo, uruguayo' porque a los grandes se los respeta aunque tengan otros colores", expresó Barzola.

"Preguntale al Enzo (Francescoli) cómo son las cosas acá, de guita no te hablo porque no me da la cara, pero tengo una hinchada grande como un país para mostrarte, un técnico que te va a invitar a soñar y una historia que no se va a olvidar más", agregó.

"El fútbol argentino te está esperando para entregarte su pasión", admitió e intentó seducirlo con lo que puede significar su arribo a Argentina pensando en la Copa del Mundo: "Vas a perforar tantas redes que vas a llegar a Catar y la primera que tengas con Corea le vas a apuntar al ángulo y le vas a entrar al corazón del pueblo oriental".