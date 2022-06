Emmanuel Gigliotti: "El equipo está dando el máximo, pero está lejos del techo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A horas de la definición del Torneo Apertura, Nacional se prepara para la visita que le hará a Danubio. La única opción de ser campeón es ganar y que no lo haga Liverpool en su duelo con Fénix, pero al no depende de sí mismo, el tricolor debe abocarse a cumplir su misión. "Lo que depende de nosotros es ganar el domingo. Se verá para qué nos alcanza", dijo este viernes Emmanuel Gigliotti.

El Puma, no obstante, valora el llegar a la última etapa con chances de lograr el título "por cómo estaba todo hace cuatro o cinco fechas, cuando parecía que Deportivo Maldonado no se iba a caer". Al centrodelantero argentino le sorprendió "que haya tantos equipos con chances. Son varios los que están compitiendo y creo que en el próximo semestre Defensor también lo va a hacer".

Y tuvo más elogios para los violetas. "Ya lo conocía al técnico Méndez de México, pero el equipo fue superior a nosotros, desde el buen juego y la intensidad que demostraron. Posiblemente sea un rival muy difícil para el semestre que viene". De allí el valor que le da a poder ganar el Apertura. "Si tenemos la suerte de que se lograrlo será beneficioso para nosotros, porque tenemos Copa Sudamericana y tener la chance de ya asegurarnos una final es una ventaja grande. Igualmente, si no se da el título, lograr los tres puntos es importante porque hay que trabajar para ganar la Anual".

Gigliotti tiene mucha fe en lo que pueda hacer Nacional de aquí en adelante. "El equipo está dando el máximo, pero está lejos del techo. Eso es bueno. Siempre es mejor que el techo esté muy alto".

Es por eso que le pidió al hincha que confíe. "Que siga apoyando. No depende todo de nosotros, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. De nada sirve que Liverpool pierda puntos y Nacional no gane. Por eso debemos tener la cabeza enfocada ahí. Después, si se da el resultado positivo del otro lado, nos viene perfecto, pero no podemos dejar que nuestra cabeza vuele a otro lugar cuando el objetivo es ganar".