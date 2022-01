Emanuel Gigliotti tras la llegada a Nacional: sus objetivos, características y qué número de camiseta usará

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emanuel Gigliotti se convirtió en una de las caras nuevas de Nacional de cara a la temporada 2022 y el delantero de 34 años que ya entrena en Los Céspedes a la espera de sus primeros minutos en los amistosos de verano, habló acerca de cómo se dio su arribo al club.

“Una vez que digo que sí, no hay nada que me tire para atrás y que cambie mi decisión", dijo el delantero en entrevista con el Polideportivo (Teledoce) agregando que "vengo a hacer mi historia. Elegí Nacional porque es un grande de América. Llegué para sustituir a Palermo en Boca, a Fuertes en Colón y escribí mi historia. Puedo jugar con otro 9 porque ya me tocó eso en mi carrera".

El Puma dijo además que "lo primero que quiero siempre es el objetivo grupal que es salir campeón. Prefiero hacer cero goles y que Nacional salga campeón a hacer 15 goles y que Nacional salga segundo".

El club tricolor no solo trajo a Gigliotti como delantero, sino que también hizo otras apuestas en este mercado y acerca de eso, el argentino remarcó que “no quiero compararme con ellos, vengo hacer mi historia y tratar de aportar al equipo que es lo que más me importa. Lo que más quiero es jugar y la mejor manera de agarrar ritmo es jugando. Ojalá que el miércoles pueda estar y así también conocerme con mis compañeros".

Gigliotti hizo referencia a la cantidad de partidos en pocos días y expresó que “es una locura, porque no te da el tiempo para trabajar". Además, respecto a la suspensión del clásico del sábado en el Estadio Centenario dijo que “fue un partido parejo como todos los clásicos de Sudamérica. Trabado y con mucha fricción. Tuvimos algunas oportunidades más que ellos".

Por último y acerca de qué número de camiseta utilizará, el argentino de 34 años confesó que “estoy entrenando con la 9, no sé qué dirá después la gente del club, pero es un número que me encanta".