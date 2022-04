Los elogios de Jürgen Klopp a Darwin Núñez y el desafío que le planteó a Diego Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes vuelve la UEFA Champions League y lo hará con dos grandes partidos. Por un lado se medirán Manchester City con Atlético de Madrid en Inglaterra, pero en Portugal se presentará otro equipo inglés: Liverpool. En este caso para enfrentarse a Benfica de Darwin Núñez.

Este lunes se llevó a cabo la conferencia previa al partido y en la misma el entrenador alemán de los Reds, Jürgen Klopp, hizo referencia a distintos aspectos del juego y uno de ellos fue la presencia del artiguense en el ataque.

Klopp aseguró que Núñez "no es el único. Benfica tiene un muy buen equipo, tengo que decirlo. Un muy buen equipo con una buena manera de jugar".

Aunque volvió a hacer referencia al atacante uruguayo y sentenció: "Pero sí, él es su hombre más peligroso, es un buen delantero. Es el próximo de Uruguay".

El alemán a su vez le dejó un reto a Diego Alonso, entrenador de la selección uruguaya: "No sé cómo van a jugar juntos: Edinson Cavani, Luis Suárez y él en un mismo equipo. Eso también es probablemente un desafío, poner eso en su lugar".

Sobre Núñez, al que en las últimas semanas vincularon precisamente con Liverpool, agregó: "Es un jugador top. Y sí, los goles que anotó como el que hizo contra el Ajax en Amsterdam, fueron increíbles y también en la fase de grupos contra Barcelona".

"Así que demostró que no es tímido. No fue titular en el último partido y entró en el descanso debido a que regresaba de jugar con la selección, pero esperamos que comience mañana como titular y tenemos que asegurarnos de que no reciba muchas pelotas", expresó.