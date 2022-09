Elecciones en OFI: quiénes son los candidatos y qué se juegan AUF y Tenfield

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las elecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) están divididas en dos bloques. Respaldado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el melense Sebastián Sosa saldrá a la cancha en busca de una revancha, luego de que los resultados de la confederación del Este favorecieran a su oponente, Nilo Scarpa, en una polémica elección que se definió por un cambio de voto a último momento.

En la vereda de enfrente, está el aspirante opositor que comenzó a construir su campaña a mediados de 2021 y se presentará por primera vez a sus 62 años.

Sosa, pese a ser más joven, cuenta también con una larga trayectoria vinculada al fútbol del interior, repartida en una faceta como futbolista -hasta que cumplió 37 años- otra como tesorero de la Liga de Maldonado, presidente del club Tabaré, y la que conserva hasta la fecha: consejero de OFI. “Si no pasa nada raro, vamos a ganar nosotros”, sostuvo el candidato en diálogo con Ovación sobre la disputa que tendrá lugar mañana en Fray Bentos de 10 a 12 horas.

“Vinieron un montón de oportunidades, pero también amenazas. Venimos de un proceso que estuvo bastante enredado y ahora hay algunas prácticas que no es momento para denunciarlas, pero que las vamos a denunciar más adelante sin importar el resultado”, aseguró.



Scarpa, en tanto, reconoció que al principio dudó sobre la postulación, pero luego actuó convencido por un grupo de compañeros de la confederación que integra. “Yo no pensaba tener tanta responsabilidad”.



“Esto se hace por pasión, sino no lo hacés ni por todo el dolor del mundo. Venís con eso en la sangre. Ya desde pequeñito yo sentía picar la pelota y me ponía como loco, me generaba adrenalina”, complementó.

Sebastián Sosa, consejero de OFI.

El candidato oficialista, que se destacó en las juveniles de Melo Wanderers y estuvo convocado al seleccionado departamental en distintos períodos, sigue abocado al fútbol del interior, antes como jugador y en la actualidad como dirigente.



Entró como consejero de la confederación del Este de OFI después de ser secretario, tesorero y presidente de su club, a pedido de dirigentes de Minas y Rocha. Y ahora, en caso de ganar, aspira desde la presidencia a reorganizar los calendarios de los torneos que organiza OFI para que vayan “alineados” con lo de las ligas.

Intentará acceder a fondos de Conmebol y FIFA para mejorar la infraestructura, buscará “emparejar” la estructura jurídica del organismo con el estatuto de la AUF para evitar inconvenientes, como el del último antecedente en el este, y también piensa hacer una reforma en el área de comunicación y el marketing, donde ve falencias. “Los cambios tienen que ver con la incorporación a los estatutos de la AUF. Estamos con otra dinámica, cabeza e intereses”, sostuvo.



Nilo Scarpa, consejero de OFI.

Por su lado, Scarpa recibió el apoyo político de Tenfield, empresa con la que actuó como nexo desde su rol de consejero de OFI a pedido del Ejecutivo, según explicó a Ovación: “ Yo iba a negociar todos los contratos con la televisión primariamente, después exploraba, discutía, y todo eso se ratificaba con la visita del presidente”.



“Tenemos que aggiornarnos desde el punto de vista contable, administrativo, en los programas, buscar modernizar las oficinas. Ahí creo en la figura de un director, que va a ser el que se va a encargar de gestionar todas las resoluciones del Ejecutivo trabajando conjuntamente con el tesorero y el secretario. Tiene que ser una Comisión Ejecutiva de competencias. También hay que ser razonables y tirar un calendario que sea de largo plazo”, precisó, al responder a la consulta sobre sus propuestas.