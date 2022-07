Tenfield denunció a Diego Scotti y un periodista por difamación e injurias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tenfield denunció a Diego Scotti, presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), y el periodista José Carlos Álvarez de Ron por difamación e injurias. El hecho fue informado por el periodista Sergio Gorzy, de la empresa Tenfield, mientras era entrevistado en el programa Lado B de TV Ciudad.

La denuncia ya está hecha e ingresará al sisetma el próximo martes después de la feria judicial, confirmó Ovación con el abogado de la empresa denunciante.

Gorzy dijo que Scotti "enchastra la cancha" y que la denuncia para él y el periodista es "por decir cosas que no pueden sostener".



"Si vos me amenazás de muerte y yo en lugar de denunciarte en la policía voy a otro canal y digo Wilmar (el periodista que lo estaba entrevistando) me amenazó de muerte y te tengo miedo, y te mandé en cana en otro canal y te enchastré en otro canal", remarcó Gorzy.



"Eso no me da miedo, pero sí decirle a la policía: 'Che, cuídenme'. No es sólido", agregó.

El pasado 1 de julio, luego de que la Mutual decidió parar el fútbol, Scotti reconoció en Sport 890 que "el tema de fondo son los derechos de TV".



"Se está repitiendo la presencia de algunos actores en varios lugares, lo que pasó en la Organización de Fútbol del Interior (OFI) donde se habló de compra de votos, lo que nos tocó vivir a nosotros en las elecciones de la Mutual", agregó.



Scotti remarcó que "no son hechos aislados lo que está sucediendo" y que "se repite la presencia de actores en distintos lugares".



"No hay que desconocer la situación de nuestras elecciones en la que acudimos a seguridad privada y contratamos un servicio 222, el pedido de los futbolistas para que las urnas sean llevadas a los planteles, la denuncia de clubes de OFI, la compra de votos, la situación de Villa Española, la Liga profesional, las elecciones en AUF, la renovación del contrato en cualquier momento. Está claro, el fondo es ese", finalizó.