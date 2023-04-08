El Real Madrid de Valverde cayó 3-2 ante Villarreal en el Bernabéu y se aleja del sueño de LaLiga

En base a AFP

El Real Madrid de Federico Valverde cortó en seco la euforia provocada por las últimas goleadas y cayó 3-2 en su casa ante un Villarreal liderado por Samuel Chukwueze, este sábado en la 28ª jornada de LaLiga, donde se le complicó muchísimo la pelea por el título.

Carlo Ancelotti decidió rotar el equipo tras la semifinal de Copa del Rey y el Halcón ingresó a los 58 minutos en lugar de Karim Benzema.

El líder Barcelona de Ronald Araujo, que tiene doce puntos más que el Real Madrid (2º), tendrá una grandísima ocasión para acercarse al campeonato este lunes en el Camp Nou ante el Girona (11º) en un derbi catalán.

La derrota supone un bajón anímico para el Real Madrid justo antes de abrir el miércoles su eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea.

A su vez, tuvo un golpe a su confianza luego de las dos últimas victorias amplias del equipo, el 6-0 sobre el Valladolid el pasado fin de semana en Liga y, sobre todo, el 4 a 0 en Barcelona el miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, donde el equipo de Carlo Ancelotti selló su pasaje a la final.

Karim Benzema firmó sendos tripletes en esos partidos. En esta ocasión no pudo anotar y su equipo extrañó su inspiración.

En el partido de este sábado, el Real Madrid se puso por delante gracias a un tanto en contra de Pau Torres, que introdujo la pelota en su arco al intentar cortar un pase al medio de Marcos Asensio que iba dirigido hacia Benzema.

El Villarreal empató antes del descanso, en el minuto 39, cuando el nigeriano Samu Chukwueze recibió del argentino Giovanni Lo Celso en la frontal, piso el área, se quitó de encima a Nacho Fernández y se acomodó una posición de remate que le permitió establecer el 1-1.

En el inicio de la segunda mitad, el brasileño Vinicius Jr (48) puso de nuevo a los locales con ventaja: recibió de Dani Ceballos, ingresó en el área, se deshizo de la marca de tres rivales y en el cara a cara ante Pepe Reina no perdonó.

José Luis Morales, tras un rebote en el área después de un primer intento, firmó el 2-2 en el minuto 71. Inicialmente se anuló el tanto por fuera de juego de Chukwueze en el momento de centrar, pero la revisión en el VAR dictaminó que era válido.

Chukwueze se confirmó como el héroe de la noche en el Bernabéu al firmar el tanto del triunfo 3 a 2 de los suyos, con un remate desde fuera del área en el minuto 80.

También el VAR fue protagonista en el 82, cuando el árbitro Javier Alberola Rojas sancionó penal, pero luego dio marcha atrás tras el análisis de las imágenes.