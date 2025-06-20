El Independiente Santa Fe de Bava ganó el clásico y definirá el Apertura de Colombia ante el DIM de Aguerre

El Independiente Santa Fe de Jorge Bava ganó 2-1 el clásico de Bogotá frente a Millonarios y disputará la final de la Liga BetPlay Dimayor frente al Deportivo Independiente Medellín (DIM) de Washington Aguerre, que se aseguró su pasaje a la final el domingo pasado, con una fecha de anticipación.

Hugo Rodallega fue la figura de Los Cardenales al anotar un gol y ceder una asistencia que terminó siendo determinante.

Hugo Rodallega, la figura de Independiente Santa Fe en el pasaje a la final del Torneo Apertura. Foto: @SantaFe.

Con el triunfo de este jueves en el estadio El Campín de Bogotá, Santa Fe ganó el Grupo B de los cuadrangulares semifinales con 12 puntos, seguido de Millonarios con nueve, Atlético Nacional con ocho y Once Caldas con tres.

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Por su parte, el grupo A, fue para el DIM con 14 unidades, seguido del América con nueve, Deportes Tolima con ocho y Junior con apenas un punto.

El Independiente Santa Fe de Jorge Bava ganó el clásico y está en la final

Los Cardenales, dirigidos por Bava, se pusieron en ventaja a los dos minutos cuando el extremo Santiago Mosquera le robó una pelota en salida al centrocampista Nicolás Arévalo y mandó un centro para Rodallega, que definió con precisión para anotar el 1-0 parcial.

Santa Fe siguió haciendo daño a partir de la presión alta y, cuando corrían nueve minutos, amplió la ventaja cuando el volante Ewil Murillo recuperó la pelota e hizo una pared con Rodallega, quien lo habilitó para que venciera en el mano a mano al arquero Álvaro Montero.

Millonarios empezó a reaccionar con el liderazgo futbolístico de Radamel Falcao, pero tuvo muchos problemas para romper la organizada zaga del rival.

La mejor oportunidad la tuvo, en el cierre de la etapa inicial: Falcao quedó solo bajo el arco pero no pudo rematar cómodo tras un pase largo que le hizo el juvenil Neyser Villarreal.

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En el complemento, el entrenador de Millonarios, David González, mandó a la cancha al delantero argentino Santiago Giordana para tratar de conseguir la remontada, pero su equipo siguió teniendo muchas dificultades para desequilibrar en ofensiva.

La mejor llegada de los Embajadores la tuvo el extremo Kevin Palacios, que quedó mano a mano con el golero Andrés Mosquera Marmolejo pero no pudo vencerlo.

Santa Fe logró resistir, sin mayores dificultades, los últimos minutos partido, aunque en la última jugada del partido, al minuto 113, Falcao metió un gol de tiro libre para descontar y colocar el 2-1.

Sin embargo, tras esa jugada el juez Andrés Rojas pitó el final y el equipo de Bava disputará la final del torneo apertura ante el DIM.

El partido de ida se jugará en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que la vuelta se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En los otros partidos de la jornada, que no definían nada, el Atlético Nacional venció 2-1 como visitante al Once Caldas, Deportes Tolima se impuso por 2-0 al Junior y el DIM igualó 1-1 con el América en Cali.

Con información de EFE.