El exfutbolista neerlandés, Marc Overmars, sufrió un "derrame cerebral leve": cuál es su estado de salud

En la noche del pasado jueves, Marc Overmars, exjugador neerlandés y actual director deportivo del club Royal Antwerp de Bélgica, también conocido como Amberes, tuvo que ser internado tras sufrir un "derrame cerebral leve", según informó en un comunicado el propio club donde trabaja.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van RAFC, is gisterennacht onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis met een licht infarct. Marc stelt het intussen goed maar zal het nog een tijdje rustiger aan moeten doen. pic.twitter.com/RlBTdI5ljR — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 30, 2022

"Marc Overmars, director de Asuntos de Fútbol del Amberes, se sintió mal anoche y fue ingresado en el hospital con un derrame cerebral leve. Marc está bien, pero tendrá que tomárselo con calma por un tiempo", señaló la institución en su cuenta de Twitter, que a su vez le deseó una "pronta recuperación".

El exfutbolista de 49 años, que jugó en el Ajax, Arsenal y Barcelona, además de la selección de Países Bajos, se unió al Amberes, que tiene como entrenador a otro exjugador neerlandés, Mark Van Bommel, en marzo de este año para ejercer como director deportivo, luego de salir del mismo puesto del Ajax en febrero por enviar mensajes y fotos inapropiadas a una trabajadora del club neerlandés. La institución belga le otorgó el nuevo trabajo como una "segunda oportunidad".

Marc Overmars, exjugador neerlandés. EFE.

Como jugador, Overmars fue considerado uno de los mejores extremos durante la década de 1990, que destacaba por su gran velocidad, habilidad y remate. Los mejores éxitos de su carrera llegaron cuando militó en el Ajax, donde además de ganar numerosos títulos nacionales, levantó la Champions League, así como la Copa Intercontinental, frente al Gremio, y la Supercopa de Europa, todo en 1995.