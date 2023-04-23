Edinson Cavani volvió a la asistencia y Valencia al triunfo, ahora respira

El Valencia de Edinson Cavani, que fue titular y jugó 72', logró romper su sequía a domicilio en la jornada 30° de LaLiga y mantenerse con vida en la pelea por la permanencia tras lograr una cómoda victoria (0-2) en su visita al Elche, colista crónico de la competición, que acelera en su caída hacia Segunda División.

El conjunto de Rubén Baraja necesitó muy poco para desnudar por completo al colista, que firmó una de sus peores actuaciones colectivas del curso y al que su nuevo entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, no ha logrado enderezar.

El Elche tuvo una puesta en escena mejor que la de su rival, demasiado tensionado por su crítica situación en la tabla. El colista tomó la iniciativa y embotelló al Valencia con una fuerte presión y varios centros laterales, aunque la respuesta visitante no pudo ser más contundente en la primera ocasión en la que pudo sacarse el dominio de encima.

Nico, tras un saque de esquina, remató el balón de cabeza al travesaño y Diakhaby no pudo convertir el rechace en gol tras una buena parada de Badía. Tras unos minutos de bajada de tensión, provocada por la lesión de Pere Bigas, que abandonó el campo en camilla tras una acción con Musah, el Valencia encontró el gol de la forma más simple posible.

Un pelotazo al centro del campo fue prolongado de cabeza por Cavani para que Lino, sin oposición de la defensa, encarara a Badía por el centro para batirle en su salida.

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Segundos después, Musah volvió a dejar en evidencia a la defensa del Elche con una acción por la línea de fondo, pero su pase atrás no encontró ningún compañero para empujar el balón a la red. El gol tranquilizó al Valencia, que necesitó muy poco para mostrar todas las carencias defensivas del colista.

Con información de EFE

