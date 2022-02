Sin Edinson Cavani, Manchester United quedó eliminado de la FA Cup

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani volvió a demostrar en la doble fecha de Eliminatorias con Uruguay que, más allá de los contratiempos físicos que ha tenido, sigue estando más vigente que nunca.

Ante Paraguay ingresó en lugar de Darwin Núñez y frente a Venezuela se despachó con un gol y con una asistencia. Sin embargo, el Matador no se incorporó de inmediato a los Diablos Rojos tras un previo acuerdo con Ralf Rangnick. “Me contactó hace una semana y me preguntó si podía tener dos días más en casa; se lo permití porque sabía que no podía estar en el once inicial de todos modos, con jet-lag y regresando hoy o anoche”, había asegurado el entrenador de los Diablos Rojos en la antesala del juego por FA Cup ante Middlesbrough por la cuarta ronda del certamen inglés.

Luego, el desarrollo del trámite resultó un trago amargo para el United. En el tiempo reglamentario el partido finalizó 1-1. A los 20 minutos de juego Cristiano Ronaldo no logró cambiar su penal por gol y todo siguió igualado, pero cinco más tarde apareció Jadon Sancho para colocar la ventaja e ilusionar a los locales, que pretendían hacerse fuertes en Old Trafford.

Sin embargo, en el complemento llegó el tanto de la paridad por intermedio de Matt Crooks. Y todo se tuvo que definir desde los doce pasos. Allí el favorito no logró imponer condiciones y ganó el equipo que se ubica séptimo en la segunda división inglesa.



En una tanda de penales con gran eficacia, quien no pudo convertir fue Anthony Elanga. De esta forma, los dirigidos por Rangnick no pudieron acceder a la siguiente fase y hay algo que está claro: los Diablos Rojos extrañan los goles de su Matador, que el fin de semana estará a la par de sus compañeros y tendrá chances de estar el martes ante Burnley.