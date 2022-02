Manchester United vuelve a la actividad sin Cavani y el DT dio a conocer el motivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son 32 los equipos que siguen en carrera en la FA Cup de Inglaterra y uno de ellos es el Manchester United de Edinson Cavani que se medirá en la tarde de este viernes (17:00, hora de Uruguay) al Middlesbrough por los 32avos de final.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick recibió la buena noticia de que es probable que Paul Pogba vuelva a tener minutos, pero por otro lado también se confirmó la ausencia de Edinson Cavani.

El Matador, que defendió a la selección uruguaya por las Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela, no será de la partida y es probable que regrese para el martes próximo cuando los Diablos Rojos se midan con Burnley por la Premier League.

Si bien no es el primer partido que Cavani está ausente en la temporada, Rangnick dio a conocer el motivo por el que el Matador no estará disponible: "Regresará el fin de semana".

"Me contactó hace una semana y me preguntó si podía tener dos días más en casa y se lo permití porque sabía que no podía estar en el once inicial de todos modos, con jet-lag y regresando hoy o anoche", aseguró el entrenador de los Diablos Rojos.

Con la camiseta del Manchester United, Edinson Cavani acumula un total de 19 goles en 53 partidos teniendo en cuenta todas las competencias y si bien las chance de que no continúe en el club están sobre la mesa, su contrato finalizará al final de la temporada.