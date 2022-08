¿Qué dijo Unai Emery, DT del Villarreal, sobre la posible llegada de Edinson Cavani?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el arranque al comienzo de LaLiga el DT del Villarreal, Unai Emery, se refirió por primera vez a la posibilidad de sumar a Edinson Cavani, jugador que ya dirigió en el PSG y que se encuentra sin equipo entrenando en Uruguay a la espera de resolver su futuro en la previa al Mundial de Qatar 2022.

Emery reconoció que mantuvo contactos con el Matador, pero que no fue con el único que se comunicó. "He hablado con más, pero para saber su predisposición y las circunstancias. He tenido contacto con jugadores en la demarcación de Lo Celso. Confiamos en Jackson, pero hay que dar pasos. Si nos aseguramos tener a los cuatro (Danjuma, Gerard, Jackson y Morales) estaría muy tranquilo".

El DT dijo también en rueda de prensa previo a la visita de su equipo a Valladolid este sábado (14.00 horas) en la primera jornada de LaLiga que le gustaría contar con el argentino Gio Lo Celso, que estuvo en el equipo a préstamos en la segunda vuelta de la pasada temporada, pero que la operación para su llegada "no es fácil".



"Es un jugador de alto nivel que milita en un club con exigencias altas (Tottenham Hotspur). Tenemos la suerte de que allí no encaja y aquí sí lo hizo. Si no hubiese venido igual no habríamos encontrado ciertos rendimientos que conseguimos. Gio ha estado a gusto y ha encontrado una inercia de juego donde se ve bien y está cómodo", agregó.

Emery señaló que todo sería más fácil con él y que el nivel competitivo en ciertos puestos estaría garantizado. "Ahora mismo hay ciertas cosas que bloquean y no hacen posible su llegada", indicó.

"El club está haciendo un gran esfuerzo. Hay que tomar decisiones en lo deportivo y en lo personal y se se están adoptando consensuando conmigo. Si sale Moi Gómez es porque Baena está ahí y empuja. Hay jugadores con los que cuentas, pero igual mañana viene una oferta y se van. El equipo todavía no está cerrado del todo", concluyó.