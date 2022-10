¿Qué dijo Manuel Ugarte sobre un posible interés del Paris Saint-Germain?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los rendimientos de Manuel Ugarte en el Sporting de Lisboa han llamado la atención de grandes equipos de Europa y, según informaron los medios europeos, conjuntos como París Saint-Germain y el Tottenham Hotspur están detrás del mediocampista uruguayo.

En la previa del partido ante Olympique de Marsella por la cuarta fecha del grupo D de la Champions League, que se jugará este miércoles a las 16:00 horas, el volante exjugador de Fénix se refirió a la posibilidad de que el equipo de los galácticos, que tiene un tridente de ataque integrado por Mbappé, Messi y Neymar, pueda ser su próximo destino.

En rueda de prensa, el habitual convocado a la Celeste manifestó: "No he pensado mucho la verdad porque estamos en esta fase en la que hay muchos partidos seguidos. Termina un partido, obviamente si ganás festejas o te lamentás por un momento, pero ya tenés que pensar en el próximo y la verdad no me puse mucho a ver eso y me enfoco siempre en Sporting".