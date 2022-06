Qué dijo Ignacio Ruglio tras el rumor de una posible llegada de Edinson Cavani a Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol sigue trabajando en el período de pases y mientras tanto, los rumores no cesan. Este miércoles y según informó Telenoche (Canal 4), un grupo de socios asegura que reunió el dinero para ofrecerle a Edinson Cavani ponerse la camiseta aurinegra.

La agrupación conformada por empresarios de varios rubros se habría acercado al Consejo Directivo mirasol para comunicarles que no habría un problema económico de por medio para poder contar con el Matador.

Lo cierto es que desde el club, Ignacio Ruglio se encargó de hablar de ese tema y en diálogo con “CAP Sin Filtro” (YouTube) dijo que “no tengo ni idea. Me estoy enterando por ustedes. Tengo muy buena relación con Cavani porque estuve en Londres por la Intercontinental Sub 20 y le escribí desde ahí. Estuvimos charlando, pero no tengo idea de eso”.

“Siempre le escribo lo mismo, que un día se venga y que estaría bueno tenerlo, como también le escribo a otros jugadores, pero la verdad sobre esto, ni idea”, agregó el titular carbonero.

Otra fuente del club consultada por Ovación acerca de la posibilidad de que un grupo de empresarios acerque a Edinson Cavani afirmó que ese rumor es “mentira”.