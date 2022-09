Tras lograr una sola victoria desde su arribo, Diego López fue cesado en la Universidad de Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo Diego "Memo" López fue cesado como entrenador de la Universidad de Chile. Había asumido a fines de mayo de de 2022 y después de renunciar a Brescia en febrero antes del primer entrenamiento.

El ex DT de Peñarol logró solo seis puntos de los 27 que se disputaron y este miércoles, tras el empate 0-0 ante Coquimbo Unido, último en la tabla de posiciones, por la jornada número 24 de la liga chilena.

La U solo ganó uno de los últimos nueve partidos ante Unión La Calera y sumó otros tres empates. En este momento Universidad de Chile pelea por la permanencia y se ubica en el puesto 13 en 16 equipos que conforman el torneo.

“Tengo la fuerza para revertir esta situación y me siento bien para seguir. El trabajo es de día a día y esto no pasa por no sudar la camiseta, por ahí tenemos que correr mejor. Pero tenemos la confianza para revertir esta situación, que es muy difícil para todos nosotros”, había dicho el DT uruguayo demostrando que no tenía la intensión de renunciar. Sin embargo, el club decidió por él.