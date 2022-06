Diego Godín: la importancia de los amistosos con la selección y el llamado que recibió del Cacique Medina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín habló tras el empate 0-0 ante Estados Unidos por el amistoso internacional: "Estados Unidos es una gran selección, siempre vienen con una energía diferente, venimos sumando minutos, creciendo, estos días sirvieron para trabajar en el día a día", inició.

En este sentido añadió: "El día a día del entrenamiento es fundamental, en este caso hemos estado entrenando más por nosotros temas a mejorar y a crecer futbolísticamente a diferencia de las Eliminatorias donde entrenábamos más pensando en cómo limitar al rival".

Luego se refirió al desafío que implicará llegar a la cita mundialista sin reunión previa con el grupo: "No vamos a tener la convivencia previo al Mundial que estamos acostumbrados y este es el momento para convivir, que eso fortalece los lazos y es un punto importantísimo a la hora de competir", declaró.

Sobre su presente en Atlético Mineiro comentó: "El mes pasado en Atlético no tuve lesiones musculares, vengo arrastrado una tendinitis en el tendón rotuliano y haciendo un trabajo para mejorar, después en los últimos 15 días volví y jugué un partido; el otro día jugué 45 minutos en la selección e ir ganando progresivamente minutos viene bien".

Sobre los rumores que hablan de una posible salida del Mineiro para llegar a Vélez Sarsfield por pedido expreso de Alexander "Cacique" Medina afirmó: "De momento no puedo asegurar nada, no te puedo decir si me voy o no, me llamó el Cacique, hable con él, tengo una muy buena relación, lo que he hecho en los dos últimos años de carrera ha sido priorizar la selección por encima de todo, cuando dejé el Inter salí para tener más minutos sabiendo que me iba de un grandísimo equipo con el riesgo de ir a otro que peleaba en la zona baja".

Y añadió: "Cuando salí de Cagliari dejé Europa, resigné dinero y, si ahora se tiene que dar el cambio pensando en lo deportivo llegando a la selección, a mí en este momento no me mueve el dinero ni otra cosa que no sea la selección para ayudar al equipo desde donde me toque. Tengo que hablar con el Mineiro y resolver la situación, en este momento soy un poquito egoísta, pienso en mí y en la selección".