El 1x1 de la selección uruguaya en el amistoso ante Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección uruguaya disputó su segundo amistoso internacional en la era Diego Alonso y empató 0-0 ante Estados Unidos. El entrenador aprovechó para probar a diferentes jugadores y sistemas tácticos y, por primera vez desde su arribo a la Celeste, sus dirigidos no lograron marcar. En total, lleva cinco victorias y un empate.

Fernando Muslera 6

El arquero fue titular por primera vez en la era Diego Alonso y no defraudó. No fue exigido en demasía, pero cuando el partido lo requirió respondió con solidez.

Diego Godín 5

El capitán de la selección uruguaya tuvo un buen rendimiento en una zaga que no tuvo mayores complicaciones.

José María Giménez 5

Es la preocupación de Uruguay tras el amistoso. El defensor, que fue el único que repitió en la oncena tras la goleada ante México, se retiró a los 34 minutos de juego con una molestia física y habrá que esperar para ver cuál es la entidad de tal dolencia.

Martín Cáceres 5

En la línea de cinco que dispuso Alonso el Pelado Cáceres se mostró cómodo compartiendo la zaga con Godín y Josema de forma inicial.

Guillermo Varela 7

Fue uno de los más destacados en el amistoso. Tras una serie de situaciones que le habían impedido debutar en la era Alonso, el lateral logró hacerlo y se proyectó en varias ocasiones por el sector derecho generando desequilibrio en ofensiva.

Matías Viña 5

Jugó por el lado opuesto a Varela y, si bien no tuvo tanto protagonismo como su compatriota, mostró un buen desempeño.

Manuel Ugarte 6

Aprovechó la oportunidad que le dio Alonso de ir desde el arranque para mostrar su habilidad: fue clave en la distribución y gestación de juego del equipo. Además, con una gran eficacia en los pases y un buen manejo de la posesión, se apoderó de la mitad de la cancha.

Mauro Arambarri 6

Cumplió con su tarea de aportarle marca y entrega a la mitad de la cancha, pero no logró brillar al lado de compañeros con los que no suele jugar seguido. Este aspecto no lo benefició en la pelea por un lugar en Catar 2022. En el complemento fue sustituido por Diego Rossi.

Fernando Gorriarán 5

Tuvo un rendimiento regular. En una ocasión estuvo cerca de marcar, pero la pelota se le levantó un poco antes de golpearla y eso generó que el tiro se le fuera por encima del horizontal. Más allá de esa jugada, no tuvo muchas situaciones en ofensiva con un rol que lo tuvo un poco más adelantado de los dos mediocampistas.

Maximiliano Gómez 5

No tuvo una presentación auspiciosa en la pelea por un lugar en Catar 2022, pero tampoco desentonó con el resto del equipo. Además, la cantidad de variantes en la oncena no favoreció su juego ya que no estaba acostumbrado a jugar con muchos de sus compañeros. En el primer tiempo generó una situación junto con Darwin tras un desborde el jugador del Benfica, que luego le cedió un pase un tanto impreciso que extinguió el peligro.

Darwin Núñez 5

Tuvo un buen rendimiento y mostró lo peligroso que puede ser con espacios en ataque donde puede aprovechar su gran velocidad. Tras el ingreso de Cavani se lo vio más suelto en ofensiva generando varias situaciones. En la última del partido, quedó mano a mano con el arquero y eligió cedérsela a Cavani, que llegó más exigido en cuanto a espacio para definir.