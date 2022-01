Diego Godín apuntó contra los dirigentes del Cagliari en su despedida del club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín llegó este miércoles a un acuerdo para su salida del Cagliari e inmediatamente fue anunciado como nuevo refuerzo del Atlético Mineiro, último campeón de Brasil y uno de los principales candidatos para ganar la próxima Copa Libertadores.

El Faraón se despidió del club italiano con una extensa carta que compartió en sus redes sociales.

"Algunos dirigentes del club, de forma injustificada y queriendo poner una cortina de humo al problema real, que son ellos mismos, han puesto en entredicho mi profesionalidad, mi compromiso y respeto por esta camiseta. Dichas falsedades duelen más aún cuando hace pocas semanas habían aceptado hacer un esfuerzo para aliviar económicamente al club", expresó.



"Siento una gran tristeza por cómo se ha tornado mi relación con algunas personas en el club, y quienes me conocen saben que el respeto, la entrega y los valores personales son para mí pilares fundamentales. Por eso es el momento de decir adiós", remarcó.



El zaguero agradeció por la hospitalidad con que los fanáticos lo trataron a él y su esposa durante su estadía en la institución.



"Gracias a mis compañeros, y sobre todo, gracias a la afición, que son lo realmente importante en el equipo y por quien cada día damos lo mejor de nosotros mismos. En poco tiempo entendí lo que es importante por encima de un resultado para un Sardo; respetar esa tierra y tener sentido de pertencia por el pueblo que va detrás de esa camiseta, con entrega y trabajo máximo", sostuvo.



Asimismo el Faraón, que en febrero cumplirá 36 años, hizo un mea culpa de su rendimiento: "Llegué al equipo con mucha ilusión y con muchas ganas y les prometo que nunca he escatimado en esfuerzo y dedicación, aunque siendo yo el primero en hacer autocrítica, no pude aportar todo lo que ustedes esperaban de mí deportivamente y lo que yo mismo hubiera deseado. Juntos conseguimos la permanencia que tanto nos costó la temporada pasada y les deseo que pronto esta situación mejore para que puedan celebrar muchas victorias y conseguirla una vez más", indicó.



Finalmente, Godín señaló: "De ahora en adelante tendrán en la distancia uno más haciendo fuerza por el Cagliari y mis compañeros, que les puedo asegurar que entran al campo intentando dar el máximo por esta camiseta y sufren como ustedes".