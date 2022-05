Diego Alonso reveló quién fue su ídolo de la infancia y contó cómo se imagina el día después del Mundial

Diego Alonso, entrenador de la selección uruguaya, fue consultado por su ídolo de la infancia y eligió a un símbolo de la selección uruguaya: Enzo Francescoli.

"El jugador que siempre me gustó a mí de chico fue Enzo Francescoli, fue el jugador que más me llamaba la atención cuando era joven", indicó el técnico de la Celeste acerca del Príncipe, uno de los futbolistas con más clase en Uruguay y figura de River Plate argentino, con el que ganó una Copa Libertadores en 1996.



Alonso habló en la previa a la gira de partidos amistosos que tiene la selección. Uruguay enfrentará a México y Estados Unidos el 2 y 5 de junio, ambos compromisos en Estados Unidos, y a Jamaica el 11 en el Estadio Centenario en lo que será la despedida de la selección en nuestro país antes del Mundial de Catar 2022. El DT ya reservó 35 futbolistas para estos tres cotejos. Vale recordar que la Celeste integrará el Grupo H del Campeonato del Mundo donde enfrentará a Corea del Sur (24 de noviembre), Portugal (28 de noviembre) y Ghana (2 de diciembre).



Alonso relató en una entrevista con la Agencia EFE en el Complejo Celeste que vivió el momento único "de recibir un premio en su nombre". El técnico explicó la "satisfacción" con la que representó a su ídolo en México, con motivo del ingreso de Francescoli en el Salón de la Fama del fútbol en 2017 en Pachuca, ciudad en la que él dirigía a los Tuzos.



"No lo pudo ir a recibir y terminé recibiéndolo, increíblemente, en su nombre, así que para mí fue una satisfacción", recordó.



El Tornado también habló con admiración y cierta emoción sobre quien fuera su entrenador en el Atlético de Madrid, el ya fallecido Luis Aragonés, encargado de guiar a España a su segundo título europeo en 2008.



"(Fue) una persona que, para mí, ha sido especial; tuve la oportunidad de trabajar un año con él y ha sido realmente espectacular", comentó sobre el técnico que obtuvo en la temporada 2001/2002 el ascenso de Segunda División a Primera tras dos años en el "infierno". El entonces delantero se proclamó máximo goleador en la categoría de plata del fútbol español, con 39 goles en 22 encuentros.

El DT confesó que "de la mayoría" de técnicos que tuvo, "por no decir de todos, pero hay cuatro o cinco que han marcado cosas" en él.



Del ámbito local resaltó a Julio Ribas, quien fue su entrenador en el Bella Vista, su primer equipo profesional y con el que conquistó su primer título en Primera División, la Liguilla Pre-Libertadores de 1998.



Además, habló maravillas de Rafa Benítez, al que conoció como entrenador del Valencia en su retorno tras la cesión al Atlético de Madrid y a quien calificó de "metodológicamente brillante".

"Quiero ser campeón del mundo"

"Yo fui un entrenador que tuvo la suerte de ser jugador de fútbol, porque yo a los 21 años me di cuenta de que quería entrenar, de que mi futuro era ser entrenador", explicó Alonso.



El exdelantero fue fijándose en quienes le dirigían y, como apuntó, algo de ellos asoma en el hoy seleccionador uruguayo. Mirando hacia atrás, dijo que "de ninguna manera era una locura" asumir el desafío de dirigir a Uruguay "en una situación complicada", como la de las eliminatorias sudamericanas del Mundial tras una serie de malos resultados que derivaron en el cese de Óscar Washington Tabárez; al contrario, siempre lo vio "como una oportunidad".



"Yo le tengo mucho cariño y respeto personal y profesional. Ha dejado un legado y, para mí, lógicamente, es una satisfacción ser el entrenador post-Tabárez y realmente me siento complacido con todo lo que se pueda generar", afirmó.

Desde que llegó al banco más importante del fútbol uruguayo, Alonso hizo famosas sus "visualizaciones" y, de la misma manera que comentó, tras la clasificación al Mundial, que él ya sabía que esta llegaría, ahora dijo Uruguay quiere ganar el título en Catar.



"Yo quiero ser campeón del mundo. Ahora, que lo vayamos a ser, ya son dos cosas distintas. Si lo queremos ser, tenemos que prepararnos para poder serlo", comentó. "Si lo queremos de corazón y lo queremos de verdad, nos tenemos que preparar para que suceda", agregó.



"Me veo abrazándome con un montón de gente. Así me visualizo", declaró convencido cuando se le consultó por el día después del Mundial y recitó una frase de un dirigente del fútbol mexicano: "Los grandes soñadores nunca cumplen su sueño, lo superan". "Pero hay que prepararse para que pase", añadió.



MÁS

Para el DT, Valverde "es el presente de la selección"

Alonso afirmó que esta semana no habló con Federico Valverde, volante del Real Madrid, sobre la final de la Champions League que el conjunto blanco jugará el sábado 28 contra el Liverpool inglés y que le dejó "tranquilo".



"No he hablado. En estos días lo he dejado tranquilo con la libertad que tiene que tener para poder expresarse futbolísticamente y no agobiarlo con nada que lo saque de lo bien que lo está haciendo", explicó



Como jugador, Alonso vivió la experiencia de disputar las dos máximas competiciones continentales de Europa y de América, ya que integró el plantel del Valencia que alcanzó la final (aunque no la disputó) de la Champions League 2000/2001 y la de Peñarol que llegó a la de la Copa Libertadores en 2011, en la que sí intervino unos minutos.



El técnico se alegró "mucho" por los éxitos de Valverde, al que en su última convocatoria cambió el apodo de Pajarito por Halcón.



"Me alegra mucho por el futbolista. Me alegra mucho que su entrenador tenga esa valoración de él. Eso habla de lo que realmente es Federico y lo que ha hecho. Tiene que seguir construyendo, pero me alegro mucho", comentó Alonso.



Con esto hizo referencia a las últimas declaraciones del italiano Carlo Ancelotti acerca de que Valverde es "intocable" en el Real Madrid, equipo con el que en 2022 conquistó su segunda Liga española y con el que va a disputar su primera final del máximo torneo europeo de clubes.



Acerca del papel en la Celeste de Valverde, quien a sus 23 años cuenta cada vez con más peso específico en el juego, indicó que, más que el futuro, "es el presente de la selección", como también lo son Rodrigo Bentancur (24) o Lucas Torreira (26).



"Pero también lo es Suárez (35 años) del presente, también lo es Cavani (35), lo es Godín (36), lo es Muslera (35), Cáceres (35) y cada uno de los futbolistas es el presente. Son el presente de la selección y yo estoy feliz de que así sea", comentó.