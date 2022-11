Diego Alonso previo al Uruguay-Portugal: “No hay jugadores intocables”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Uruguay no empezó de la manera que se imaginó, pero el empate no es el peor escenario. La segunda prueba será este lunes ante Portugal (16 horas de Uruguay). En la previa al partido, Diego Alonso, criticado por la demora de los cambios ante Corea del Sur, habló de cómo ve el segundo encuentro por el Grupo H.

“No hay jugadores intocables, creo que en estos once meses que he estado como entrenador he dado muestra que he puesto a los que yo considero”, dijo el entrenador sobre el duelo.



El Tornado se presentó en conferencia de prensa y afirmó que “siempre analizamos variantes y posibilidades, creo que desde que soy el DT de la selección he dado muestras que cada partido es una historia distinta. Los jugadores siempre tienen oportunidades de participar”.



“Lo que si garantizo siempre es que pongo a los que veo en mejores condiciones y los que creo que son los más aptos para cumplir ese rol. Es mi tarea, el poder estar vivenciando con ellos en el día a día, ver a los futbolistas como se desarrollan y tomar las decisiones para poderlos colocar”, dijo, sobre la conformación del equipo titular.

Diego Alonso en conferencia. Foto: Nicolás Pereyra.

Alonso reconoció que en el partido debut ante Corea de Sur no fue el más deseado porque no se consiguió la victoria pero que “no minimizamos ni despreciamos el objetivo que obtuvimos. No subestimamos el rival ni el resultado”.



“Con respecto a lo que pasó cuatro años atrás la historia es distinta”, declaró Alonso tras ser consultado por las similitudes con el partido ante Portugal en el Mundial de Rusia 2018, Alonso explicó que “todos los partidos son historias distintas” y que “por más que te enfrentes en la misma competencia no creo que sea igual”.



Alonso reconoció que jugadores como Sebastián Coates y Manuel Ugarte, que juegan en la liga portuguesa, son consultados sobre aspectos del juego portugués pero que eso no constituye una ventaja a la hora de formar parte del once inicial.



“Es un equipo que hace tiempo se conocen, juegan juntos, conocen a su entrenador y hace mucho conviven. Es un muy buen equipo además de su figura, tiene variabilidad, puede jugar de contra porque tiene velocidad, puede dominar porque tiene juego interno, es un equipo completo”, afirmó, sobre las características de los lusos.



“Lo más importante era el resultado, lo que vamos a ir a buscar es el resultado. Para irlo a buscar necesitamos que el trámite del partido sea lo más favorable a nosotros”, afirmó y para eso hay que cambiar algunas situaciones del partido ante Corea: “Tenemos que mejorar algunos mecanismos que no fuimos capaces de hacer en este partido que es la velocidad, la circulación de valor y sacarle las ventajas que tenemos ya sea por dentro o por fuera”.



Alonso recalcó que la velocidad y el dinamismo con balón son aspectos para mejorar y “aprovechar las ventanas. Si uno va lento las ventanas se cierran”.