Diego Aguirre sobre la selección: "Prefiero no hablar de eso ahora mismo"

Inter de Porto Alegre cayó 2-1 este sábado ante Flamengo por la 34ª jornada del Brasileirão con la vuelta de Giorgian de Arrascaeta a las canchas y las declaraciones post partido de uno de los dos nombres que más resuenan para ser el sucesor de Tabárez en la selección uruguaya: Diego Aguirre.

"Lo siento, pero prefiero no hablar de eso ahora mismo", expresó el entrenador uruguayo en conferencia de prensa tras ser consultado en la primera pregunta por este tema.

"Hablemos del Inter, que es nuestra realidad actual. No tengo nada que decir que no sea del Inter. Tenemos que ganar en Río, no tenemos nada más en qué pensar. Hay que ir por nuestro objetivo", agregó.

Pese a la negativa de la directiva del club, que hace unos días se mostró un poco reticente con las especulaciones hacia su director técnico, se sabe que la AUF ha comenzado a contactarse con las diferentes opciones (Marcelo Gallardo, Alexander Medina, Fabián Coito y Diego Alonso). "Aguirre es nuestro entrenador y tiene contrato con nosotros. Sé que de vez en cuando hay especulaciones, pero estamos totalmente concentrados en el partido contra Cuiabá. Además, estamos tranquilos con este tema, porque Diego es de un alto nivel técnico y profesional", sostuvieron desde la directiva.

El mismo Aguirre había "desmentido" la vinculación hace un par de semanas cuando dijo que no tenía nada más en la cabeza excepto el Inter, pero su renombre resuena cada vez más para estar al mando de la Celeste. "No recibí ninguna llamada. No tengo nada en qué pensar excepto en el Inter. Hablamos de posibles refuerzos, a la espera de lo que suceda. Tenemos que clasificar en la vacante directa (por Libertadores). Es lo que nos estorba un poco. Estamos trabajando y planificando el 2022. Eso no cambia nada. La verdad es que estoy totalmente centrado en acabar bien estos partidos y confirmar la clasificación", dijo también en conferencia de prensa.

En este momento el equipo del uruguayo se encuentra séptimo en el campeonato con 47 unidades, a 27 del líder Atlético Mineiro, equipo que le saca ocho puntos al segundo en la tabla.



"Fue un comienzo que no esperábamos. Sucedió. El equipo se puso un poco nervioso, nos desorganizamos. Cometimos algunos errores, algunas cosas que no deberíamos, pero son cosas de juegos. Después, no tengo nada más que decir. No nos rendimos, marcamos un gol. Pero es difícil cuando encajas dos goles en 10 minutos, prácticamente define el juego", indicó respecto al duelo con el Mengão.