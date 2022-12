¿Y ahora? La decisión de los hinchas celestes luego de la eliminación de Uruguay de Qatar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aldonsa y Ofelia caminan tranquilamente por las calles del Souq Waqif, uno de los atractivos turísticos más destacados que tiene Doha. Aldonsa, a pesar de la eliminación de Uruguay del Mundial de Qatar, lleva puesta la Celeste entre un montón de hinchas con sus camisetas que aún buscan la gloria en el torneo.

“Pegó en el ánimo pero que vamos a hacer, nos teníamos fe pero bueno”, afirma a Ovación sobre la eliminación de la Copa del Mundo. Llegaron a Qatar el 24 de noviembre y planeaban quedarse hasta el 7 de diciembre sin importar lo que pasara.

Los hinchas de Uruguay en Qatar tras la eliminación de Uruguay. Foto: Mateo Vázquez

Para ingresar a Qatar es requisito tener fecha de salida por lo que habían marcado su retorno. También, confiando en Uruguay, sacaron entradas condicionadas, un tipo de ticket en el que te devuelven el dinero si tu selección no alcanza la etapa para la que sacaste.

A pesar del trago amargo por el fútbol, a ambas mujeres les gustaría seguir viendo partidos, pero el acceso a entradas es bastante difícil. “Si consiguiéramos para alguno claro que iríamos, pero no. Ayer a las 08:00 fuimos pero había una cola tremenda”.

Las entradas para los partidos son un aspecto particular. Muchos han podido recibir su dinero ya que habían sacado ese tipo de entradas como el de Aldonsa y Ofelia. Otros, como Daniel y un grupo de amigos, deberán ir a ver otro partido obligados.

Daniel y su grupo sacaron entradas del tipo Hospitality, un ingreso más caro en el que los hinchas tienen derecho a un trato especial, con bufet de comidas y bebidas incluido, sala VIP y otras comodidades. A diferencia de las entradas condicionadas las de Hospitality no pueden devolverse y en caso de que la selección preferida no clasifique se adjudican a uno de los partidos de la selección que ganó el grupo.

Por esta razón estos uruguayos van a ver desde la comodidad de un palco al enfrentamiento entre Portugal y Suiza de mañana. Los lusos ganaron en el grupo de los Celestes, pese a perder con Corea del Sur en la última fecha.

Pero no todos los uruguayos esperan a la fecha que tenían marcada para irse de Doha. La familia Nerguizian Yarzabal adelantó sus pasajes y se van en dos tandas, algunos a Uruguay y otros a recorrer otros países de la zona. “Teníamos entrada hasta cuartos de final pero lamentablemente no llegamos. No hay muchas más cosas para hacer y hemos recorrido casi todos los lugares que nos recomendaron entonces dijimos de irnos para otro país”, comentan a Ovación.

Los uruguayos en Qatar tienen un grupo de WhatsApp en el que organizan distintas actividades y en los últimos días un tema ha sido recurrente: el precio de cambiar pasajes. Varios se quejaron del recargo que les cobran para adelantar su ticket aéreo mientras que otros tuvieron suerte y pudieron hacerlo por un monto menor. Los precios de esa penalización van desde los US$600 a los US$ 1500, dependiendo de la compañía, día y escalas.

Más allá de los que decidieron volver a Uruguay, muchos han optado por continuar haciendo turismo. Manuel, por ejemplo, había sacado la visa de Arabia Saudita con planes de visitar ese país si el contexto se daba. Ayer, tras la eliminación uruguaya, viajaron en unos ómnibus gratuitos de la organización del Mundial hasta la frontera. Ahí contrataron un guía y visitaron Al Ahsa, una zona recomendada por unos fanáticos sauditas que conocieron precisamente en el metro de Qatar.

Aprovecharon para conocer la zona que se caracteriza por tener montañas, manantiales naturales y algunos oasis. También fueron a una feria local y unos espacios artísticos donde aprovecharon para comer comida típica.

Los uruguayos quedaron sin Mundial y han tomado distintas decisiones. Algunos volvieron rápidamente a Uruguay, otros aprovecharon para conocer y hacer turismo pero prácticamente todos han continuado con la Celeste puesta sea cual sea la decisión.