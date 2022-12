José Fuentes, presidente de Nacional, habló con Diego Godín tras el Mundial: ¿qué le dijo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Nacional, José Fuentes, se encuentra en Qatar presenciando el Mundial. El mandatario tricolor aprovechó la situación para conversar con Diego Godín sobre el futuro.

El capitán de la selección de Uruguay no tiene decidido qué hará, incluso el retiro es una posibilidad, pero Fuentes quiso dejarle clara la postura del tricolor.

El mandatario explicó en Polideportivo de Canal 12: "Hablé con Godín porque estando acá hablé con el y con muchos más. Para Nacional sería un honor que él jugara en el club, tengo claro, porque lo ha dicho, que no sabe qué va a ser de su futuro e incluso no sé si no tiene una situación contractual con Vélez".

Cabe recordar que José Fuentes fue clave en la llegada de Luis Suárez a los albos el semestre pasado. Nacional se reforzó con un clase A en esa oportunidad y ahora busca lo mismo.

"La intención es tener un jugador de esa categoría. Para Nacional sería un honor, más teniendo en cuenta la futura participación en una Copa Libertadores", agregó el mandatario.

"Le trasladé el deseo de Nacional y él lo ha dicho públicamente que quería descansar, que no sabía qué iba a hacer y qué iba a ser de su futuro. Le dije si después de descansar querés seguir jugando en uno de los mejores equipos de América, en la Libertadores y con una hinchada que te quiere mucho, estaremos encantados".