Darwin Núñez en Abu Dabi: "Nuestro objetivo es ganar la Copa del Mundo"

Uruguay entrenó por primera vez con el equipo completo en Abu Dabi en la previa de su viaje Qatar del día sábado. Luego del entrenamiento, Darwin Núñez conversó con la prensa.

El delantero de Liverpool dijo que está muy contento con estar en la selección y contó el objetivo del grupo: "El sentimiento es muy lindo para mi y para todos. Nosotros queremos llegar lejos, nuestro objetivo es ganar la Copa del Mundo, pero como dije empezamos el primer partido con Corea y queremos ganarlo".

Sobre lo que le pide el entrenador, Diego Alonso, sostuvo: "El Tornado ya sabe lo que quiere, para nosotros, y la selección. Cuando me toca jugar por afuera, me dice que tengo que ayudar a defender y después que me sienta libre al atacar".

Respecto a su presente, lo catalogó como un buen momento: "Me costó adaptarme en Livepool, pero creo que ahora estoy entendiendo más el juego que están haciendo mis compañeros porque yo soy nuevo. Creo que estoy más adaptado a lo que pide el entrenador y cuando me toca jugar trato de hacer lo mejor posible".

Darwin reconoció que le parece increíble el lugar en el que está: "Hace unos años atrás, cuatro o cinco años, lo estaba viendo por la tele y mirá ahora, estoy acá con todas las pilas y estoy contento, obviamente, de este momento. Ahora me toca seguir trabajando, esto recién empieza para mi y siempre con la humildad y los pies en la tierra que uno con eso llega siempre lejos", destacó.

"Lo fundamental fue trabajar en silencio, con humildad y después el apoyo de la gente que te rodea y te quiere es fundamental. A mi novia y a mi hijo también, que son la fuerza para mi en este momento", sostuvo.

Los referentes

El futbolista sostuvo que no se considera una "fiera", como los delanteros históricos: "No soy tanto como Suárez, Cavani, que son ídolos en la selección y yo tengo que seguir el paso de ellos y siempre escucharlos porque son referentes", señaló.

Y reveló: "Me dicen que esté tranquilo, que no me ponga nervioso, que todos somos iguales, jugadores. Nosotros también venimos acá y sabemos que no somos favoritos, pero sabemos que vamos a dar pelea a cualquier otra selección. Entonces ellos me dicen que este tranquilo y haga lo mío".

😏 𝐃𝐮𝐩𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫



Darwin y Facu llegaron a Abu Dabi. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/20WUQloXIT — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 13, 2022

Objetivos

Con el paso de los días "te entra ansiedad, nervios y tenemos que estar tranquilos y preparándonos para el primer partido", detalló.

Sobre el partido el jueves 24 a las 10:00 horas, que será ante Corea del Sur señaló: "Nuestro objetivo está claro lo que queremos, pero empieza desde el primer partido y ese es el primer objetivo. Queremos ir, ganarlo y llevarnos los tres puntos"

Y agregó: "Corea del Sur es una selección muy fuerte, por algo está en la Copa del Mundo y creo que todos los que están son muy fuertes. Nosotros también, por algo estamos acá y vamos a dar pelea".

Sobre la adaptación al clima de Medio Oriente, dijo: "Creo que está bastante bien, está calorcito pero hay un vientito que está lindo y yo me sentí bien; creo que mis compañeros también" y apuntó entre risas: "Hay que tomar bastante agua".