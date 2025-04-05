Danubio 0-1 Peñarol: mirá el gol de Tito Villalba para cortar la mala racha del aurinegro en Jardines

Redacción El País

La décima fecha del Torneo Apertura tuvo este sábado el triunfo de Peñarol frente a Danubio por 1 a 0 en en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, donde el equipo mirasol dejó atrás una marca de dos derrotas al hilo.

Con un solitario gol del argentino Héctor "Tito" Villalba, el carbonero se impuso en lo que hasta ahora fue la mejor presentación en lo que va de la temporada 2025.