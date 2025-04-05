Danubio 0-1 Peñarol: mirá el gol de Tito Villalba para cortar la mala racha del aurinegro en Jardines

Redacción El País
La décima fecha del Torneo Apertura tuvo este sábado el triunfo de Peñarol frente a Danubio por 1 a 0 en en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, donde el equipo mirasol dejó atrás una marca de dos derrotas al hilo.
Con un solitario gol del argentino Héctor "Tito" Villalba, el carbonero se impuso en lo que hasta ahora fue la mejor presentación en lo que va de la temporada 2025.
Esta tarde, @OficialCAP consiguió un triunfo que le aporta alegría y alivio. Con una alineación alternativa, el aurinegro -que brilló particularmente durante la primera mitad- se impuso por 1 a 0 a @DanubioFC gracias a un tanto del argentino Villalba. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/G6hKuxJakJ— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 5, 2025
90' | Se van a jugar 4' de descuentos
Esteban Ostojich adicionó 4 minutos de descuentos en Jardines del Hipódromo.
89' | Expulsado Nahuel Herrera en Peñarol
Nahuel Herrera recibió la segunda amarilla por una falta al borde del área de Peñarol y se fue expulsado. El mirasol jugará los descuentos con 10.
82' | Se lo perdió Alexander Machado
El delantero aurinegro se fue solo en velocidad por la izquierda y cuando pisó el área remató, pero apenas afuera. Se perdió el segundo Peñarol.
80' | Remate de Camilo Mayada que atajó Goicoechea
Camilo Mayada incursionó en el ataque de Peñarol en una jugada por la derecha y sacó un fuerte remate que contuvo bien ubicado Mauro Goicoechea.
75' | Otra vez Umpiérrez de media distancia
Leandro Umpiérrez fue por la revancha y cuando le quedó la chance cerca del área, volvió a rematar de media distancia afuera, mientras Leo Fernández le marcaba el pase para generar peligro.
74' | Lo tuvo Danubio y salvó De Amores
Gran remate cruzado de Lucas Sanseviero, recién ingresado, que cortó bien Guillermo de Amores en una jugada que llevaba peligro sobre el arco mirasol.
67' | Probó Leandro Umpiérrez desde lejos
En una jugada en la que Peñarol salió rápido, Leandro Umpiérrez tomó la pelota cerca del área de Danubio y sacó un fuerte remate de media distancia que se fue afuera.
55' | Gran atajada de Mauro Goicoechea
Diego García, ahora por derecha, encaró en velocidad y sacó un tremendo remate que Mauro mandó al córner en otra muy buena atajada del arquero de Danubio.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya se está jugando el complemento del partido que Peñarol le está ganando 1-0 a Danubio en Jardines del Hipódromo.
¡Final del primer tiempo!
Se terminó la primera parte en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, donde con gol de Tito Villalba a los 27', Peñarol le está ganando a Danubio 1-0.
45' | Se van a jugar dos minutos más
Esteban Ostojich adicionó dos minutos en Jardines del Hipódromo.
37' | Primera llegada con peligro de Danubio
Tras una buena acción ofensiva por derecha, la pelota le quedó por la izquierda a Mateo Peralta, que remató, pero atajó bien ubicado De Amores.
27' | ¡Gol de Peñarol!
Tiro de esquina de Diego García y de manera increíble se durmió todo Danubio y Tito Villalba la mandó a guardar de cabeza para poner el 1-0 de Peñarol en Jardines.
26' | Remate de García y atajada de Goicoechea
Otro disparo del atacante carbonero que Mauro mandó al córner evitando una vez más la apertura del marcador.
23' | Otra atajada de Mauro Goicoechea para Danubio
Diego García sacó un fuerte remate cruzado en la izquierda del área de Danubio y nuevamente el arquero de la franja le impidió el gol al atacante aurinegro.
22' | Gran atajada de Goicoechea tras notable acción de Nacho Sosa
Ignacio Sosa se quedó con la pelota en el callejón central y comenzó a dejar rivales por el camino hasta que llegó al área y encontró el hueco para definir y lo hizo, pero encontró una gran respuesta de Mauro Goicoechea, la figura del partido hasta el momento.
20' | Se lo perdió Alexander Machado
Tito Villalba le metió un gran pase al recién ingresado Alexander Machado y este picó solo y habilitado, pero pisó el área, remató y su disparo lo tapó Mauro Goicoechea, quien de a poco se va transformando en figura de la franja.
18' | Se lesionó Felipe Avenatti e ingresó Alexander Machado
El 9 de Peñarol se sintió pasando el primer cuarto de hora y dejó la cancha sentido. En su lugar ingresó Alexander Machado. Nueva baja por lesión en Peñarol.
15' | Dominio de Peñarol pero sin profundidad hasta el momento
Desde el inicio del encuentro y salvo por un par de minutos en los que Danubio buscó atacar, Peñarol es dueño del trámite y hasta tuvo llegadas al arco de la franja.
13' | Llegó Peñarol nuevamente con Tito Villalba
Buena jugada de Diego García por el callejón central para luego dejarle la pelota a Tito Villalba, quien de primera remató de afuera del área pero contuvo bien Mauro Goicoechea.
10' | Otra llegada de Peñarol con peligro
Buena recuperación en la mitad de la cancha, la jugaron para Avenatti y el 9 lo puso a correr a Diego García, que definió por arriba del horizontal afuera.
2' | Lo tuvo Peñarol con Villalba en ataque
Gran pase filtrado para Tito Villalba por el callejón central y el argentino, que ganó en velocidad ante los zagueros, definió fuerte, pero atajó muy bien Mauro Goicoechea.
¡Empezó el partido!
En Jardines del Hipódromo ya hay fútbol. Están jugando Danubio y Peñarol por la décima fecha del Torneo Apertura.
Danubio 0-1 Peñarol
TORNEO APERTURA
Estadio: Jardines del Hipódromo.
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Nicolás Tarán y Alberto Píriz
Cuarto árbitro: Pablo Silveira.
VAR: Leodán González y Richard Trinidad.
Danubio
Mauro Goicoechea
Facundo González (71', Mateo Argüello), Mario Risso, Leandro Sosa (46', Ignacio Pintos), Renzo Rabino
Enrique Femia (59', Sergio Núñez), Santiago Romero, Hernán Novick (46', Maximiliano Perg), Joaquín Fernández (71', Lucas Sanseviero)
Mateo Peralta, Sebastián Fernández
D.T. Juan Manuel Olivera
Peñarol
Guillermo de Amores
Camilo Mayada, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Juan Rodríguez
Leandro Umpiérrez, Eric Remedi, Ignacio Sosa (60', Franco González), Diego García (70', Leo Coelho)
Héctor Villalba (45', Leonardo Fernández), Felipe Avenatti (18',Alexander Machado)
D.T. Diego Aguirre
Goles: 27’ Tito Villalba (P).
Amarillas: 26’ Hernán Novick (D); 35’ Guillermo de Amores, 45’ Maximiliano Olivera, 61' Nahuel Herrera (P).
Rojas: 89' Nahuel Herrera (Peñarol).
Danubio también tiene equipo confirmado para recibir a Peñarol por el Torneo Apertura
El equipo de Juan Manuel Olivera también está confirmado de cara al encuentro que desde las 16:00 tendrá el arbitraje de Esteban Ostojich.
☑️ 𝐄𝐥 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐚𝐧𝐮— Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) April 5, 2025
Así salimos para enfrentar a Peñarol. #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/9zPuOdW9YT
Peñarol confirmó el equipo con mayoría de suplentes y muchos titulares en el banco
Con mayoría de suplentes y muchos titulares en el banco, Peñarol confirmó el equipo para enfrentar a Danubio en Jardines del Hipódromo.
Así juega #Peñarol frente a Danubio, por la Fecha 10 del Torneo Apertura @LigaAUF. pic.twitter.com/pROPfhoon4— PEÑAROL (@OficialCAP) April 5, 2025
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido que jugarán Danubio y Peñarol en Jardines!
El equipo de Ovación y El País te la bienvenida al minuto a minuto del encuentro que desde las 16:00 horas protagonizarán Danubio y Peñarol por la décima fecha del Torneo Apertura.