Danubio-Defensor Sporting: el duro mensaje de Ribair Rodríguez y lo que dice la AUF de jugar con público

Ribair Rodríguez se recupera de una lesión en el Tendón de Aquiles que lo ha marginado de las canchas, al punto que no ha podido defender la camiseta de Danubio en toda la temporada, pero encendió la polémica en redes en la previa del duelo ante Defensor Sporting.

Con solo un punto de diferencia entre ambos y con el franjeado un puesto más arriba en la tabla, el próximo martes se vivirá una final ante los violetas en la última fecha de la fase regular de la Segunda División donde solo uno se quedará con el segundo ascenso directo.

Ante lo que se juegan ambos equipos, se rumoreó la chance de que el encuentro se dispute con público, teniendo en cuenta lo que significaría, pero el Estadio Charrúa no puede recibirlo teniendo en cuenta que no tiene alambrado.



En medio de esta situación, el futbolista franjeado envió un mensaje a través de sus redes sociales que generó la molestia de los hinchas de Defensor Sporting.



"Era obvio, si con la lista de 55 personas les alcanza y sobra, hasta al boletero del tren fantasma y del gusano loco entran, otra respuesta no podíamos obtener. El sintético como excusa ! Le jugamos en su cancha si quieren !", expresó.

La lista de 55 es la que permite el ingreso de esa cantidad de espectadores a los partidos de Segunda División que si bien llegó a ser de 90 se redujo a ese número "por recomendación de seguridad", según expresó Elías Zumar, presidente de la Mesa Ejecutiva de Segunda División.



En diálogo con el programa 100% Deporte (Sport 890) expresó: "Me llamaron pero no fue formal, fue una consulta. Los clubes saben que jugando en el Charrúa no podemos hacerlo con público porque no tiene alambrado y los clubes en el Consejo de Liga se comprometieron para jugar el campeonato y playoffs en el Charrúa y en esas condiciones, sin público".



"No hay chance de cambiarlo. A mí nadie me dijo nada de quiera o no cambiar. Lo que pueden haber conversado entre los clubes es aumentar un poco el aforo", sostuvo Zumar.



Zumar fue contundente con que lo establecido "está dado por Consejo de Liga en el que los clubes votaron y no es cambie porque los clubes se pongan de acuerdo. No podemos salir de ello, ni creo que los clubes, por algo ético, salgan de esa situación".