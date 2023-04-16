Cumbia, ovación y portuñol: así presentó Flamengo a Sampaoli, "el comandante"

Con información de EFE

El argentino Jorge Sampaoli, nuevo entrenador del Flamengo, desembarcó este domingo en Río de Janeiro y prometió poner en marcha un plan de trabajo que "seguramente dará resultados" al poderoso equipo brasileño. El ex DT de Argentina tendrá bajo su mando a los uruguayos Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela.

"Estoy contento por la oportunidad y esperando poder colmar todas las expectativas", afirmó el técnico en declaraciones a los canales oficiales del Mengao mezclando español y portugués. En su llegada a Brasil, muchos fanáticos lo recibieron con banderas y camisetas.

Sampaoli firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, tras ser destituido del Sevilla por no conseguir alejar al equipo español de la zona de descenso a segunda división. En su arribo afirmó que lo primero que hará será "diagnosticar" y "ver cómo están" los jugadores del cuadro carioca.

"Y después propondremos un trabajo que seguramente dará resultados", añadió en el video que inicia con la canción Baila mi cumbia de Jimmy Fontannez.

Que possamos comemorar muitas conquistas, professor Sampaoli!



Confira mais imagens da chegada ao RJ e as primeiras palavras do novo comandante do Mengão! 🇦🇷🔴⚫ #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/8L1ASwptlm — Flamengo (@Flamengo) April 16, 2023

El exseleccionador de Argentina y Chile confesó estar con "mucha ilusión" por iniciar esta nueva etapa y dijo conocer "muy bien la responsabilidad" que acarrea vestir la camiseta del Flamengo, que es el equipo más popular de Brasil y el más potente de Sudamérica. "Espero que todo salga bien", expresó.

Sampaoli, que anteriormente dirigió en Brasil a Santos y Atlético Mineiro, sustituirá al portugués Vítor Pereira, despedido de forma fulminante tras perder hasta cuatro títulos en los últimos tres meses.

El Flamengo de Pereira fracasó en el Mundial de Clubes de la FIFA, en el que no alcanzó una deseada final contra el Real Madrid tras caer en semifinales frente al Al Hilal saudí.

Perdió la final de la Recopa Sudamericana frente al Independiente Del Valle ecuatoriano, mordió el polvo contra el Palmeiras en la Supercopa de Brasil y fracasó en el Campeonato Carioca, en cuya definición fue goleado 4-1 por el Fluminense.

Este domingo el Mengao recibe a Coritiba en el inicio del Brasileirao y el miércoles (21:30) tendrá fase de grupos ante Ñublense.