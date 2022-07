Cuartos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana: las fechas y los cruces

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya tienen definidos los cruces de cuartos de final. Los 16 equipos que llegaron a esta instancia ya conocen a sus rivales y desde ya pueden empezar a analizarlos antes de enfrentarlos.

En materia de equipos uruguayos, Nacional es el único que queda en carrera ya que tras dejar por el camino a Unión se enfrentará en la próxima instancia a Atlético Goianiense, que eliminó a Olimpia de Paraguay.

El conjunto de Goiania es solamente uno de los nueve equipos brasileños que llegaron a esta instancia repartidos en las dos competencias dejando en claro la supremacía por encima de Argentina (3), Uruguay (1), Perú (1), Ecuador (1), Venezuela (1).

Cuándo se jugarán los partidos de cuartos de final:

Si bien todavía no se han definido las fechas exactas de cada partido, los cuartos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana tienen fecha aproximada en las primeras semanas de agosto.

Entre el 2, 3 y 4 de agosto se disputarán los partidos de ida de ambas competencias, mientras que los días 9, 10 y 11 se jugarán los encuentros de vuelta.

Cabe recordar que Nacional deberá hacer su primera presentación en el Gran Parque Central y luego jugar la revancha en el Estadio Serra Dourada de Goiania.

Los cruces de Copa Libertadores y Sudamericana:

COPA LIBERTADORES:



- Palmeiras (Brasil) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

- Estudiantes LP (Argentina) vs. Athletico Paranaense (Brasil)

- Flamengo (Brasil) vs. Corinthians (Brasil)

- Talleres (Argentina) vs. Vélez Sarafield (Argentina)



COPA SUDAMERICANA:



- Inter (Brasil) vs. Melgar (Perú)

- Independiente del Valle (Ecuador) vs. Deportivo Táchira (Venezuela)

- Ceará (Brasil) vs. Sao Paulo (Brasil)

- Nacional vs. Atlético Goianiense (Brasil