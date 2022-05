Los cruces de Copa Libertadores y la chance de que River sea campeón solo enfrentando a rivales argentinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Así como ocurrió con los octavos de final de Copa Sudamericana donde Nacional supo que se enfrentará con Unión, también se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Entre los puntos más destacados está el hecho de que River Plate puede llegar a ser campeón enfrentando solamente a equipos argentinos porque se medirá con Vélez Sarsfield en octavos.

En cuartos de final se mediría con Talleres o Colón y en semifinales podría darse el superclásico argentino ante Boca Juniors, siempre que ambos equipos lleguen hasta ahí.

Del otro lado del cuadro está Estudiantes de La Plata y así el conjunto que cuenta con Nicolás de la Cruz en el plantel podría consagrarse sin medirse a equipos de otro país y por lo tanto, sin viajes.

Un duelo que se repite y el cruce del bicampeón

Otro de los detalles peculiares del sorteo es que se volverán a ver las caras Boca Juniors y Corinthians que ya compartieron grupo en la fase anterior del certamen.

Lo mismo sucederá con la llave que forman Athletico Paranaense y Libertad luego de que avanzaran entre los 16 mejores superando el mismo grupo en la fase anterior.

Por el lado de Palmeiras, actual bicampeón, afrontará la fase de octavos de final frente a Cerro Porteño que viene de eliminar a Peñarol en la fase de grupos.

Así quedaron los cruces de Copa Libertadores:

- Athletico Paranaense (Brasil) vs. Libertad (Paraguay)

- Fortaleza (Brasil) vs. Estudiantes de La Plata (Argentina)

- Emelec (Ecuador) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

- Cerro Porteño (Paraguay) vs. Palmeiras (Brasil)

- Deportes Tolima (Colombia) vs. Flamengo (Brasil)

- Corinthians (Brasil) vs. Boca (Argentina)

- Vélez Sarsfield (Argentina) vs. River Plate (Argentina)

- Talleres (Argentina) vs. Colón (Argentina)