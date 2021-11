Copa Libertadores: Nacional debutó con triunfo en Asunción ante Deportivo Capiatá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional debutó en la Copa Libertadores femenina con victoria 3-0 ante Deportivo Capiatá de Paraguay en el Estadio Arsenio Erico con goles de Esperanza Pizarro y Antonella Ferradans.



El encuentro comenzó con muchas patadas y un poco pausado. La primera alegría llegó para el tricolor: tras una asistencia de Valeria Colman, Esperanza Pizarro anticipó y convirtió de cabeza a los 12 minutos ante la arquera brasileña que no pudo hacer nada.



Tras una falta la jueza cobró penal a favor del albo y Pizarro lo volvió a hacer. La delantera no desaprovechó la oportunidad y remató fuerte, para que nuevamente la guardiana del arco rival no pudiera negárselo en el minuto 20.

Esperanza Pizarro convirtió un doblete en Nacional ante Deportivo Capiatá. Foto: Conmebol

Tras ello el partido se vio interrumpido durante 20 minutos a causa de un corte de luz, pero luego se retomó con normalidad. En el primer minuto de adhesión las paraguayas tuvieron la oportunidad de descontar, pero dos grandes atajadas de Josefina Villanueva lo impidieron.

El complemento comenzó igual, con Nacional dominando. El tercer gol llegó de una pelota que cabeceó Yamila Badell, recién ingresada a los 56', y que Antonella Ferradans volvió a cabecear para convertir la victoria en goleada.

El resto del partido se dio de manera similar, con una cantidad considerable de faltas cometidas por ambas partes, pero el marcador no cambió más y el albo se llevó el primer triunfo en Paraguay.

Las tricolores lideran el grupo D junto con Corinthians, quienes derrotaron este viernes a San Lorenzo por 2-0 y ya suman tres unidades.