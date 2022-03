La Copa Intercontinental Sub 20 toma forma: posibles rivales de Peñarol, formato y fecha

El título continental que obtuvo Peñarol en la Copa Libertadores Sub 20 dejó muy contenta a la institución aurinegra que de todas maneras no se quedó quieta y con su presidente, Ignacio Ruglio, a la cabeza sueña en grande.

Y ese soñar en grande, como informó Ovación, es proponer que se dispute por primera vez la Copa Intercontinental juvenil entre el campeón de Sudamerica y el campeón de Europa que sale de la UEFA Youth League.

El titular mirasol viajó esta semana a San Pablo a presenciar la final de vuelta de la Recopa Sudamericana entre Palmeiras y Athletico Paranaense y también a plantearle de manera formal a la Conmebol su idea.

Lo cierto es que acompañado de Ignacio Alonso y Gastón Tealdi, presidente y vicepresidente de AUF, dio a conocer su proyecto de manera formal y fue muy bien recibido por el propio Alejandro Domínguez.

De hecho, ya se fijó hasta una fecha para "suscribir el acuerdo con UEFA", según admitió el propio presidente de Peñarol. "Se habló directamente a UEFA y ellos quieren avanzar con el proyecto. El 4 de abril se abre la primera oficina conjunta en la historia de Conmebol y UEFA en Londres y ahí vamos a poner las bases de los partidos", agregó.

En diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890, aseguró: "Domínguez quiere jugarla ida y vuelta para que los europeos vivan una final al estilo sudamericano y que los de acá vivan una final en Europa lo que con menos de 20 años es interesante".

Según lo indicó el presidente aurinegro "no veo algún aspecto para que se vaya a cortar" teniendo en cuenta que puede ser el plan inaugural de esta oficina conjunta, aunque "hay que esperar a que esté firmado".

Ruglio le confesó a Domínguez que la disputa de un torneo de este tipo puede darle posibilidad de título a los equipos sudamericanos ya que "los equipos europeos se hacen fuertes cuando compran a los mejores del mundo, quizás en formativas podemos tener más chances que si hubiese sido de mayores porque ahí las distancias se alargan".

La posible fecha que se maneja para estos encuentros es mitad de año, aunque "un secretario de UEFA, otro de Conmebol y Gastón Tealdi van a avanzar en la hoja de ruta para ver si se puede liquidar".

europa

¿Qué equipos siguen en competencia?

El certamen continental del Viejo Continente está actualmente en disputa y se apronta para jugar los cuartos de final a partir del próximo 15 de marzo. Los duelos serán:



- Juventus vs. Liverpool

- Borussia Dortmund vs. Atlético de Madrid

- Paris Saint-Germain vs. Red Bull Salzburgo

- Benfica vs. Dinamo de Kiev-Sporting Lisboa*



El conflicto entre Ucrania y Rusia llevó a que el duelo entre ucranianos y portugueses, por el momento, se aplace.