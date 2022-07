Copa AUF Uruguay: fallo a favor de Quilmes de Florida y Villa Española eliminado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Copa AUF Uruguay confirmó en la tarde de este viernes que Villa Española fue eliminado del certamen pese a que venció en su llave a Quilmes de Florida. La decisión se tomó luego de confirmar que hubo alineación indebida de parte del conjunto hispánico.

A través de un comunicado que ese dio a conocer en la cuenta oficial del certamen, es el equipo floridense quien clasificó a la Tercera Fase del torneo y se medirá con Deportivo Colonia en la próxima instancia.

📄 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗔𝗨𝗙 𝗨𝗿𝘂𝗴𝘂𝗮𝘆 - 29/7/22.#JuegaUnPaís pic.twitter.com/hqgXSMO8k6 — Copa AUF Uruguay (@CopaAUFUruguay) July 29, 2022

Quilmes de Florida pidió los puntos luego de la participación en el encuentro de futbolistas que no se encontraban en la lista de buena fe, hecho que se constató por la AUF en el formulario del encuentro.

El fallo completo:

1.- Que con fecha 22 de julio de los corrientes el club Quilmes de la ciudad de Florida presenta denuncia contra el club Social y Deportivo Villa Española, por no estar inscriptos dos jugadores de dicha Institución en

la lista de buena Fe de la misma, y solicita los puntos en disputa del partido efectuado el día 20 de Julio de 2022.



2.- Con fecha 25 de julio de 2022, se confiere vista al club Social y Deportivo Villa Española de la denuncia presentada, por el plazo de dos días hábiles, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 35 del Reglamento de la Copa AUF Uruguay.-



3.- Con fecha 26 de Julio de 2022 el Club Social y Deportivo Villa Española, evacúa la vista conferida, solicitando no se haga lugar al reclamo presentado, por los siguientes fundamentos. A saber: situación de

fuerza mayor que atravesaba y/o atraviesa la Institución; que no hubo acción dolosas, negligente o de mala fe de parte del infractor; que hubo un esfuerzo inusitado de parte de Villa Española a la celebración de la primer

Copa AUF URUGUAY y a los valores de competitividad, y por último que no se obtuvo por parte de Villa Española ninguna ventaja deportiva.



CONSIDERANDO:



En primer lugar y por unanimidad de sus miembros presentes, esta Comisión Disciplinaria concuerda que el objeto del presente proceso, se centra en si estamos en presencia de una hipótesis de alineación indebida, tal como lo preceptúa el artículo 35 del Reglamento de la Copa AUF Uruguay.



Es contundente y meridianamente claro, como lo define el articulo 35 Literal B del Reglamento de la Copa AUF URUGUAY, "la actuación en un partido de la competición de un futbolista que no forme parte de la Lista

de Inscripción de Jugadores de la correspondiente fase” es ALINEACIÓN INDEBIDA.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo preceptuado por el art. 35 del Reglamento de la Copa AUF URUGUAY, la Comisión Disciplinaria falla:



Eliminar al club social y deportivo villa española de la competición de la Copa AUF Uruguay, clasificando a la siguiente fase el club Quilmes de la ciudad de Florida.