Copa AUF Uruguay: conocé los 48 equipos y los 24 cruces que tendrá la fase 1 del torneo

Con el duelo del pasado jueves entre Basañez e Ituzaingó donde se impuso el equipo capitalino por 1-0 se cerró la fase preliminar de la primera edición de la Copa AUF Uruguay.

La misma redujo su cantidad de equipos ya que actualmente quedan 48 instituciones en carrera, pero solo ocho de ellos llegan de lo que fue la primera instancia del certamen.

Los 40 restantes harán su debut absoluto en esta competencia que entra en la fase 1 donde por primera vez aparecen clubes de Segunda División salvo Progreso (mejor descendido de Primera) y Miramar Misiones (campeón de Primera Amateur) que ingresarán en fase 3.

El calendario del certamen indica que los 24 partidos se disputarán entre el 6 y el 20 de julio y de ahí se conocerán los 24 equipos que ingresarán a la fase 2.

Así serán los cruces en la fase 1:

ZONA NORTE:



- Canadian vs. Racing

- Salto vs. Huracán de Paysandú

- Tacuarembó vs. Central Español

- Wanderers Juvenil de Tacuarembó vs. Artigas

- Universitario de Salto vs. Sud América

- Paysandú FC vs. Atlético Bella Vista de Paysandú



ZONA ESTE:



- Lavalleja de Minas vs. Atenas

- Mar de Fondo vs. Huracán FC

- Basañez vs. Uruguay Montevideo

- Palermo de Rocha vs. Piriápolis

- Rocha vs. Paso de la Arena

- Lavalleja de Rocha vs. Huracán Buceo



ZONA SUR/METROPOLITANA:



- Bella Vista vs. Rampla Juniors

- Rio Negro de San José vs. Wanderers de Santa Lucía

- Alto Perú vs. Juventud de Las Piedras

- Parque del Plata vs. Universal de San José

- Potencia vs. La Luz

- Juanicó vs. Deportivo Italiano



ZONA CENTRO/LITORAL:



- Durazno vs. Cerro

- Porongos de Flores vs. Boquita de Sarandí Grande

- Quilmes de Florida vs. Villa Española

- Deportivo Colonia vs. Santa Emilia de Cardona

- Laureles de Fray Bentos vs. Colón

- Los Halcones vs. Sportivo Barracas de Dolores