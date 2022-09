Copa AUF Uruguay cierra la tercera fase con presencia de los grandes: cuándo juegan Nacional y Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa AUF Uruguay cerrará esta semana su tercera fase con los siete partidos que definirán los últimos siete clasificados a los octavos de final del certamen.

Entre ellos están Nacional y Peñarol que se llevan buena parte de la atención con sus respectivos encuentros en los que enfrentarán a Miramar Misiones y Colón.

Tricolores y aurinegros harán su estreno en esta competencia que también contará en esta fase con Central de San José, campeón de OFI, enfrentando a Boston River.

Los detalles de los partidos:

MARTES 6 DE SETIEMBRE:



- Rampla Juniors vs. Deportivo Maldonado | 15:00 hs. - Estadio Olímpico (Montevideo)

En octavos ante: Miramar Misiones o Nacional



- Universitario de Salto vs. Wanderers | 20:30 hs. - Dickinson (Salto)

En octavos ante: Liverpool



MIÉRCOLES 7 DE SETIEMBRE:



- Racing vs. Defensor Sporting | 13:45 hs. - Estadio Palermo (Montevideo)

En octavos ante: River Plate



- Central de San José vs. Boston River | 20:00 hs. - Casto Martínez Laguarda (San José)

En octavos ante: Colón o Peñarol



- Deportivo Colonia vs. Cerro Largo | 20:00 hs. - Estadio Prandi (Colonia)

En octavos ante: Plaza Colonia



- Miramar Misiones vs. Nacional | 20:15 hs. - Estadio Artigas (Paysandú)

En octavos ante: Rampla Juniors o Deportivo Maldonado



JUEVES 8 DE SETIEMBRE:



- Colón vs. Peñarol | 20:15 hs. - Estadio Centenario (Montevideo)

En octavos ante: Central de San José o Boston River