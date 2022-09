Copa AUF Uruguay: así quedaron definidos los partidos de octavos de final del certamen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La primera edición de la Copa AUF Uruguay avanza a paso firme y ya llegó a las instancias de octavos de final. Son 16 los equipos que siguen en carrera, con la particularidad de que todos son profesionales de Primera o Segunda División.

Los equipos amateurs han ido quedando por el camino y este selecto grupo hoy solo cuenta Progreso, Rampla Juniors y La Luz de la categoría de plata, más allá de que este último logró el ascenso para la próxima temporada.

También siguen en pie Nacional y Peñarol que por obvias razones son los principales candidatos, aunque sabido es que solo uno (en el caso de que alguno lo haga) llegará a la final porque podrían cruzarse en semifinales.

Lo cierto es que ocho cruces son los que le darán continuidad a esta competencia que todo equipo buscará ganar por el simple hecho de que es la primera e intentará quedar en la historia.

Así son los cruces de Copa AUF Uruguay:

- Defensor Sporting vs. River Plate

- Liverpool vs. Wanderers



- Cerrito vs. Montevideo City Torque

- Rentistas vs. Progreso



- Rampla Juniors vs. Nacional

- Albion vs. La Luz



- Plaza Colonia vs. Cerro Largo

- Peñarol vs. Boston River